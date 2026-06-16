Moins de tri, moins de masques, moins d'allers-retours entre logiciels... Adobe veut alléger le quotidien des créatifs. L'éditeur californien lancera cette semaine plusieurs nouveautés pour Creative Cloud avec l'IA en fil rouge et une intégration renforcée entre ses applications. Photographes, monteurs, motion designers et graphistes sont directement visés avec la promesse d'accélérer la production sans sacrifier le contrôle.

Lightroom accélère le tri photo et s'ouvre à la vidéo

Dans Lightroom, la nouveauté la plus concrète est la généralisation du Tri assisté. L'outil pourrait isoler les personnes dans une image, analyser l'ouverture et la netteté des yeux, empiler automatiquement les clichés similaires et suggérer la meilleure photo. De quoi accélérer le tri d'un shooting ou d'un événement, sans retirer la main à l'utilisateur.