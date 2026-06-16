La suite créative d'Adobe accueille une nouvelle salve de fonctions IA avec la volonté d'automatiser les tâches répétitives sans obliger les créatifs à quitter leurs logiciels. Lightroom, Premiere, After Effects, Photoshop et Illustrator sont concernés par cette mise à jour.
Moins de tri, moins de masques, moins d'allers-retours entre logiciels... Adobe veut alléger le quotidien des créatifs. L'éditeur californien lancera cette semaine plusieurs nouveautés pour Creative Cloud avec l'IA en fil rouge et une intégration renforcée entre ses applications. Photographes, monteurs, motion designers et graphistes sont directement visés avec la promesse d'accélérer la production sans sacrifier le contrôle.
Lightroom accélère le tri photo et s'ouvre à la vidéo
Dans Lightroom, la nouveauté la plus concrète est la généralisation du Tri assisté. L'outil pourrait isoler les personnes dans une image, analyser l'ouverture et la netteté des yeux, empiler automatiquement les clichés similaires et suggérer la meilleure photo. De quoi accélérer le tri d'un shooting ou d'un événement, sans retirer la main à l'utilisateur.
L'application accueille aussi une fonction De la photo à la vidéo qui serait capable de transformer une image fixe en B-roll ou en Reel grâce à des mouvements générés par l'IA, via Firefly et Google Veo. Adobe ajoute enfin une netteté optimisée par l'IA, basée sur le modèle Noise-Aware Sharpen de Topaz Labs, directement intégrée à Lightroom.
Premiere, After Effects et Photoshop s'attaquent aux tâches répétitives
Côté vidéo, Premiere gagnerait un masque d'objet plus rapide et plus précis, de nouveaux effets, des transitions 3D, un sous-titrage mot à mot, une recherche de marqueurs et un bouton pour couper tout l'audio de l'application. L'intégration avec Adobe Stock et Firefly Boards progresserait également, notamment pour prévisualiser ou licencier des contenus sans quitter la timeline.
After Effects se concentrerait sur la rotoscopie avec Object Matte/Cache de l'image, qui remplace l'ancien Roto-pinceau par quatre outils IA (Sélection d'objet, Sélection rapide, Pinceau de sélection et Améliorer le contour), une nouveauté déjà présentée en avril dernier. Le logiciel améliorerait aussi sa gestion de la 3D et accepte désormais l'import de fichiers SVG en calques de forme modifiables.
Photoshop, de son côté, pourrait supprimer les reflets sur une vitre dans un calque séparé et utiliser désormais son outil Supprimer avec un modèle génératif local, accessible hors ligne. Illustrator complète cette salve avec Du concept au vecteur, une fonction qui serait capable de transformer un croquis ou un élément graphique de basse qualité en tracé vectoriel éditable.
Bref, ne soyez pas surpris cette semaine en voyant arriver toutes ces nouveautés dans votre outil de création préféré...