Adobe ne se contente plus de retoucher ses logiciels vidéo à la marge. Avec Premiere Pro 26.2, After Effects 26.2, Firefly Video Editor et Frame.io Drive, l'éditeur déroule une vision beaucoup plus large : accélérer le montage, simplifier l'étalonnage, automatiser les tâches les plus ingrates et fluidifier enfin le travail collaboratif. En filigrane, l'objectif est d'être présent à chaque étape de la production, du storyboard à la livraison finale, sans pousser les créateurs à sortir de l'écosystème maison. Et cette stratégie passe désormais aussi par Firefly, qu'Adobe commence à positionner comme un assistant créatif plus actif, capable d'enchaîner plusieurs actions à partir d'un objectif formulé en langage naturel.

Premiere : un nouvel étalonnage pensé pour les monteurs

C'est sans doute l'annonce la plus marquante du lot. Dans la version Beta de Premiere Pro, Adobe propose un nouveau Color Mode présenté comme une refonte en profondeur de l'étalonnage vidéo. L'idée est simple, et plutôt bien vue : arrêter de demander aux monteurs d'adopter des outils pensés avant tout pour des coloristes à plein temps.

Au programme de cette nouvelle Beta, vous aurez accès à une nouvelle interface d'étalonnage avec des contrôles bidirectionnels, des affichages contextuels, des styles non destructifs et une gestion des corrections par groupes. Adobe promet ainsi un étalonnage plus lisible, plus rapide et surtout beaucoup moins intimidant pour ceux qui veulent corriger une image sans basculer dans un tunnel technique.