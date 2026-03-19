Adobe vient d'annoncer une refonte de Firefly avec plus de 30 modèles d'IA tiers accessibles depuis une seule interface, des modèles personnalisés entraînés sur vos visuels en bêta publique, et Project Moonlight, un assistant agentique conversationnel, en bêta privée élargie.
Attention, peinture fraîche ! Adobe firefly référence depuis aujourd'hui plus de 30 modèles d'IA dans un environnement unique. Veo 3.1 et Nano Banana 2 de Google, Gen-4.5 de Runway, les modèles de génération d'OpenAI, Kling 2.5 Turbo : tous sont accessibles depuis la même interface, sans changer d'outil.
Firefly Image Model 5 d'Adobe passe lui aussi en disponibilité générale. Un créateur peut générer une image avec le modèle OpenAI, affiner avec Runway, puis basculer vers les outils d'édition d'Adobe sans quitter l'application.
Midjourney, Runway, OpenAI : chacun vend l'accès à son propre modèle. Adobe agrège les leurs. C'est une position que personne d'autre n'occupe pour l'instant sur le marché des outils créatifs professionnels. Et pour les usages intensifs, Adobe propose actuellement des générations illimitées d'images et de vidéos via cette sélection de modèles partenaires, ce qui change assez nettement le rapport au coût pour quiconque produit à volume.
Entraîner un modèle sur son propre style, et en garder les droits
Les modèles personnalisés Firefly, en bêta publique depuis aujourd'hui, permettent d'entraîner un modèle directement sur vos visuels pour reproduire votre esthétique : style d'illustration, cohérence de personnage entre plusieurs scènes, rendu photographique spécifique. Vous importez vos assets, Firefly analyse et produit un modèle calé sur cet univers visuel. Adobe met trois cas d'usage en avant, à savoir les styles d'illustration, où l'épaisseur des traits et la cohérence des couleurs comptent, les personnages récurrents qui doivent apparaître identiques d'une scène à l'autre, et les rendus photographiques à reproduire sur de grands volumes d'images
Les studios ou les agences qui gèrent plusieurs campagnes par an vont pouvoir produire à volume sans avoir à briefer chaque nouvelle génération depuis zéro. Le modèle entraîné devient réutilisable d'un projet à l'autre, d'un brief à l'autre.
Sur la propriété des données, Adobe a précisé que ces modèles sont privés par défaut et que les contenus générés en appartiennent entièrement au créateur. C'est très important légalement parlant, car la plupart des outils du marché baignent encore dans un flou juridique. Ni Midjourney ni Runway ne proposent aujourd'hui de garantie équivalente formulée aussi clairement dans leurs conditions d'utilisation.
Project Moonlight et Quick Cut : deux outils encore en accès restreint
Project Moonlight, dévoilé à Adobe MAX en octobre 2025, entre en bêta privée élargie. Cet assistant agentique fonctionne à travers Photoshop, Express et Acrobat : une instruction en langage naturel, et l'outil exécute des actions réelles dans l'application, que le créateur peut ensuite affiner, ajuster, enrichir. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, Adobe n'a pas communiqué de date de disponibilité générale pour Moonlight.
Quick Cut convertit des séquences brutes en premier montage structuré en quelques minutes. Associé aux nouvelles capacités d'édition d'image, ajout ou suppression d'objets, extension de scènes, ajustements fins sur les visuels générés, Firefly couvre désormais une chaîne de production quasi complète, de la génération initiale au rendu prêt pour la diffusion. Deux ans après le lancement de Firefly en 2024, Adobe a transformé ce qui était un générateur d'images en un environnement de production multimodal où les modèles concurrents coexistent sous le même toit.