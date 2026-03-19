Attention, peinture fraîche ! Adobe firefly référence depuis aujourd'hui plus de 30 modèles d'IA dans un environnement unique. Veo 3.1 et Nano Banana 2 de Google, Gen-4.5 de Runway, les modèles de génération d'OpenAI, Kling 2.5 Turbo : tous sont accessibles depuis la même interface, sans changer d'outil.

Firefly Image Model 5 d'Adobe passe lui aussi en disponibilité générale. Un créateur peut générer une image avec le modèle OpenAI, affiner avec Runway, puis basculer vers les outils d'édition d'Adobe sans quitter l'application.

Midjourney, Runway, OpenAI : chacun vend l'accès à son propre modèle. Adobe agrège les leurs. C'est une position que personne d'autre n'occupe pour l'instant sur le marché des outils créatifs professionnels. Et pour les usages intensifs, Adobe propose actuellement des générations illimitées d'images et de vidéos via cette sélection de modèles partenaires, ce qui change assez nettement le rapport au coût pour quiconque produit à volume.