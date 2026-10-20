Couper ou brider les réseaux sociaux est presque un vieux serpent de mer de notre ère moderne, comme la remise en cause du chiffrement des communications d'ailleurs. Sur la radio RTL, Gabriel Attal, candidat Renaissance à la présidentielle, a plaidé pour un blocage « temporaire, ciblé » des réseaux sociaux, limité aux territoires touchés par les émeutes, comme nous le racontions ce matin. Il reproche à ces plateformes de rassembler les casseurs et d'entretenir un effet de meute. L'ancien Premier ministre connaît le sujet, puisque c'est lui qui avait fait couper TikTok en Nouvelle-Calédonie en 2024. Mais l'état d'urgence ne lui offrirait pas ce pouvoir, souligne Antoine Fouret. La loi de 1955 autorise bien le ministre de l'Intérieur à suspendre un site ou un réseau social, mais dans un seul cas : lorsqu'il pousse à commettre des actes terroristes ou en fait l'apologie. Un appel au pillage, aussi choquant soit-il, ne relève pas du terrorisme et n'entre donc a priori pas dans cette case.