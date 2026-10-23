Devant le juge, la fondation ne s'en cache pas. Par la voix de son directeur technique, elle atteste que les domaines visés n'ont fait l'objet d'« aucune mesure de blocage ». Or, pour le tribunal, Quad9 était soumise à une « obligation de moyens ». Elle n'avait pas à garantir que les sites pirates deviennent totalement inaccessibles, mais elle devait au moins faire des efforts pour les bloquer. De son propre aveu, elle n'a rien tenté, et c'est ce qui suffit, selon le juge, à justifier l'astreinte. Quad9 a bien fait appel du premier jugement, celui du 13 mai qui ordonnait les blocages, mais cela ne la dispensait pas de l'appliquer. Cette décision devait être exécutée tout de suite, sans attendre l'issue de l'appel. Sa proposition de négocier les modalités du blocage sous l'égide de l'ARCOM a aussi été écartée. Le juge n'a pas suivi beIN pour autant : l'astreinte est globale et non calculée par domaine, et chaque partie garde ses frais de procédure à sa charge.