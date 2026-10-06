Si le tribunal donne raison à beIN Sports, Quad9 devra choisir entre trois issues, toutes mauvaises à ses yeux. Si elle bloque ces sites pour les seuls internautes français, la fondation risque de nouvelles amendes à la moindre erreur de géolocalisation. Elle pourrait aussi les bloquer dans le monde entier, mais elle étendrait alors la juridiction française à toute la planète. Quad9 avait accepté ce compromis en Allemagne en 2023, sous la menace d'une amende de 10 000 euros réclamée par Sony Music, avant de gagner en appel quelques mois plus tard. La fondation voyait dans ce blocage une mesure provisoire en attendant le jugement, et elle examine chaque dossier séparément.

Il lui reste une dernière possibilité, couper son service aux internautes qu'elle situe en France. Cisco a choisi cette voie et a coupé OpenDNS en France en juin 2024, après une injonction de blocage obtenue par Canal+. Le choix reviendra au conseil de fondation de Quad9. La fondation doit respecter la loi sans mettre son existence en danger, et le droit suisse l'oblige aussi à défendre ses principes fondateurs de confidentialité, de sécurité et de stabilité d'Internet.