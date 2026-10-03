Lorsque vous saisissez une adresse dans votre navigateur ou qu’une application contacte un service en ligne, votre appareil a besoin de convertir son nom de domaine en adresse IP, utilisée par le réseau pour acheminer les communications jusqu’à leur destination.

Ce travail repose sur le DNS, pour Domain Name System, un annuaire distribué qui permet par exemple d’associer clubic.com à l’adresse d’un serveur capable de répondre à la requête. Votre appareil ne parcourt pas lui-même cet annuaire. Il interroge généralement un résolveur DNS, chargé d’effectuer les recherches nécessaires puis de lui retourner la réponse.

À la maison, ce résolveur est souvent fourni par le FAI. Il n’accède ni au contenu protégé par HTTPS ni à l’URL complète de la page consultée. En revanche, il voit les noms de domaine et sous-domaines que votre appareil lui demande de résoudre, et à quel moment.

Ces informations ne constituent pas une copie exacte de votre historique de navigation. Une seule page peut déclencher des requêtes vers de nombreux domaines tiers pour charger des images, des scripts ou d’autres ressources, tandis que le navigateur peut lui-même résoudre à l’avance le domaine de certains liens avant que vous ne cliquiez dessus. Une messagerie ou un service de synchronisation peut aussi automatiquement solliciter le DNS en arrière-plan, sans intervention de votre part. À l’inverse, la consultation d’un site peut ne provoquer aucune nouvelle requête DNS si l’adresse correspondante est déjà conservée dans le cache du navigateur ou du système.

Un résolveur n’observe donc pas toutes vos visites, et toutes les requêtes qu’il reçoit ne correspondent pas à une action explicite de votre part. Sur la durée, elles sont pourtant très révélatrices. La répétition de requêtes vers des domaines liés à une banque, un média, une messagerie, une plateforme vidéo ou un service de santé permet déjà de reconstituer une partie des usages d’une connexion, même sans avoir accès au contenu des échanges.

Ce rôle d’intermédiaire donne aussi au résolveur un pouvoir sur la réponse qu’il renvoie. Des services spécialisés peuvent ainsi refuser de résoudre des domaines associés au phishing ou aux logiciels malveillants, tandis que les FAI peuvent employer le DNS pour appliquer des décisions de blocage ciblant, par exemple, des sites de streaming ou de téléchargement illégal.