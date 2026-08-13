À ces enjeux s’ajoute le risque des fuites. Avec la généralisation des services en ligne et la multiplication des informations personnelles stockées sur des serveurs, la probabilité de voir ses données compromises est très élevée.

Outre ces aspects, la confidentialité numérique est aussi une question de liberté. Pouvoir naviguer, rechercher des informations et communiquer en ligne sans avoir le sentiment d’être constamment observé.

Imaginez qu’une personne vous suive à chaque instant de votre journée : chez vous, au travail, pendant vos loisirs. Il est peu probable que vous accepteriez une telle surveillance. C’est pourtant ce qui se passe sur Internet.