Vous n’avez probablement jamais braqué de banque, et vous ne travaillez sans doute pas non plus pour une agence secrète. Et pourtant… Votre vie privée mérite d’être protégée. Car sur Internet, ne rien avoir à cacher ne signifie pas que vos données n’ont aucune valeur.
L’idée selon laquelle seules les personnes ayant « quelque chose à cacher » devraient se soucier de leur confidentialité est un mythe tenace du numérique. En réalité, protéger ses données personnelles ne consiste pas à dissimuler des actes répréhensibles, mais plutôt à conserver la maîtrise des informations qui nous concernent.
Vos données ont une valeur, même lorsque vous n’avez rien à cacher
Sous-estimer l’importance de la vie privée en ligne peut avoir des conséquences bien réelles.
Les données personnelles comme outil de ciblage et d’influence
Les données personnelles sont devenues une ressource précieuse qui peut être exploitée de bien des façons : pour alimenter le ciblage publicitaire, analyser les comportements, anticiper les préférences, mais aussi influencer les choix.
Cette exploitation des données peut également servir à influencer les opinions politiques, notamment à travers les mécanismes de recommandation et de hiérarchisation des contenus sur les réseaux sociaux.
Un enjeu de sécurité et de liberté
À ces enjeux s’ajoute le risque des fuites. Avec la généralisation des services en ligne et la multiplication des informations personnelles stockées sur des serveurs, la probabilité de voir ses données compromises est très élevée.
Outre ces aspects, la confidentialité numérique est aussi une question de liberté. Pouvoir naviguer, rechercher des informations et communiquer en ligne sans avoir le sentiment d’être constamment observé.
Imaginez qu’une personne vous suive à chaque instant de votre journée : chez vous, au travail, pendant vos loisirs. Il est peu probable que vous accepteriez une telle surveillance. C’est pourtant ce qui se passe sur Internet.
Comment reprendre le contrôle de sa vie numérique ?
À l’image d’une carte d’identité qui permet de vous identifier dans la vie quotidienne, votre connexion Internet possède elle aussi un identifiant : l’adresse IP. Cette série de chiffres ne désigne pas directement une personne, mais elle fournit plusieurs indications, comme le fournisseur d’accès utilisé, le type de connexion ou une localisation géographique.
Lorsqu’elle est associée à d’autres données collectées au fil du temps comme les habitudes de navigation, les comptes en ligne ou encore les identifiants publicitaires, elle contribue à relier une activité numérique à un individu et à construire un portrait détaillé.
L’un des enjeux pour renforcer sa confidentialité est donc d’agir sur l’adresse IP. C’est là qu’un service comme Proton VPN se montre pertinent.
Pourquoi un service comme Proton VPN devient indispensable ?
Êtes-vous prêt à laisser vos données être utilisées sans votre contrôle ? C’est la question que vous devez vous poser si vous continuez à utiliser Internet sans prendre les précautions nécessaires.
Retrouver davantage de confidentialité en ligne
Cette couche de sécurité s’avère très utile au quotidien, mais aussi en cas de connexion depuis des réseaux publics, comme ceux proposés dans les aéroports, les hôtels ou les cafés.
Ces fonctionnalités qui protègent les données
Elle est complétée par plusieurs fonctionnalités qui renforcent encore la protection en ligne :
- Netshield : cet outil apporte un filtrage supplémentaire en bloquant certaines menaces directement au niveau des requêtes DNS, avant même qu’une connexion ne soit établie avec un site ou un service en ligne.
- Secure Core : achemine le trafic via plusieurs serveurs afin de renforcer la protection.
- Kill Switch : coupe automatiquement la connexion Internet en cas de perte du VPN pour éviter l’exposition accidentelle de l’adresse IP.
- Split Tunneling : permet de choisir quelles applications passent par le VPN et lesquelles utilisent une connexion classique.
- Serveurs spécialisés : Proton VPN propose des configurations adaptées à différents besoins de confidentialité et d’accès en ligne.
Pour couronner le tout, Proton VPN ne conserve pas les journaux qui pourraient retracer l’activité en ligne de ses utilisateurs et le service propose aussi un bloqueur de publicités afin de fournir une expérience de navigation plus agréable.
Proton VPN : 70 % de réduction sur l’abonnement de 2 ans
Protéger sa vie privée en ligne ne coûte pas forcément cher. Proton VPN propose actuellement une réduction pouvant atteindre 70 % sur son abonnement de deux ans, soit 2,99 € par mois. À ce tarif, le service revient à peine plus cher qu’un éclair au chocolat que vous trouvez chez le boulanger.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.