Un VPN gratuit l’est-il vraiment ? Certains services financent leur gratuité en collectant des données utilisateurs, ce qui va à l’encontre même de la promesse de confidentialité qu’ils sont censés offrir. Heureusement, certains acteurs font un choix différent en plaçant la protection de la vie privée au centre de leur stratégie.
Vous connaissez sûrement l’adage : si c’est gratuit, c’est vous le produit. Il résume assez bien le fonctionnement de nombreux services en ligne, dont la gratuité est financée par l’exploitation des données personnelles. Les réseaux sociaux en sont l’illustration la plus parlante, mais certains VPN gratuits jouent la même carte. Un comble, quand on sait que ces outils sont censés, par définition, préserver la confidentialité plutôt que l’exploiter.
C’est pourquoi avant d’installer un VPN gratuit, il est important de consulter sa politique de confidentialité. Quelques minutes de lecture permettent souvent de comprendre si le fournisseur protège vos données… ou s’il les exploite.
Comment les VPN gratuits monétisent votre navigation ?
Il n’y a pas de miracle, faire tourner des fermes de serveurs, chiffrer du trafic et maintenir une infrastructure coûte cher, et cela a toujours été le cas. Un fournisseur qui ne facture rien à ses utilisateurs doit donc trouver l’argent ailleurs… et parfois, il renie ses promesses de confidentialité.
Parmi les pratiques les plus courantes : la revente de journaux de connexion à des courtiers en données, l’ajout de publicités ciblées et dans les cas les plus problématiques, l’utilisation de la connexion des utilisateurs comme relais pour d’autres clients.
Ces pratiques sont d’autant plus paradoxales que l’outil censé vous rendre invisible est celui qui vous piste en ligne : adresses IP visitées, horaires de connexion, volumes de données, type d’appareil sont autant d’informations qui, une fois recoupées, dessinent un profil précis.
Ces critères qui distinguent un VPN respectueux de la vie privée
Pour identifier un service VPN digne de confiance, plusieurs critères méritent une attention particulière :
Le premier est une politique stricte de non-conservation des journaux d’activité. Idéalement, celle-ci doit avoir été vérifiée par un audit indépendant rendu public. De même, la présence d’applications open source, avec un code accessible qui peut être audité par des experts indépendants apporte de la transparence.
La juridiction du fournisseur compte également. Un service établi dans un pays reconnu pour ses lois protectrices en matière de vie privée offre un cadre plus favorable à la confidentialité des utilisateurs. À l’inverse, certaines législations permettent aux autorités d’exiger l’accès à des données auprès d’entreprises relevant de leur juridiction.
Enfin, méfiez-vous des offres gratuites avec des quotas de données très faibles qui sont conçues pour vous pousser rapidement vers une formule payante.
En fin de compte, peu de fournisseurs gratuits cochent toutes ces cases. C’est justement ce qui distingue Proton VPN du reste du marché.
Proton VPN : une offre gratuite qui tient ses promesses
- Une politique stricte de non-conservation des logs : aucune donnée de navigation ni activité en ligne n’est enregistrée.
- Zéro publicité intégrée : la navigation n’est pas parasitée par des annonces ciblées.
- Un chiffrement robuste : prise en charge de protocoles de sécurité reconnus, comme AES-256, OpenVPN et IKEv2/IPSec, pour protéger la connexion.
- Le siège en Suisse : le pays est connu pour sa législation stricte en matière de protection des données.
À cela s’ajoutent un accès illimité, sans restriction de durée, l’accès à des serveurs répartis dans 10 pays, une compatibilité étendue avec la plupart des plateformes (Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chromebook ou encore Apple TV).
Les utilisateurs peuvent également accéder à plusieurs services de l’écosystème Proton comme un gestionnaire de mots de passe sécurisé, un espace de stockage cloud chiffré de 5 Go et une messagerie privée.
Il existe néanmoins quelques limites, ce qui est tout à fait logique pour une offre gratuite. Ainsi, une seule connexion simultanée est autorisée. De même, l’accès à l’ensemble du réseau de serveurs, les vitesses les plus élevées et certaines fonctionnalités avancées restent réservés aux offres payantes.
Proton VPN Plus : davantage de performances et de fonctionnalités
Pour les utilisateurs qui souhaitent profiter de toutes les possibilités du service, Proton VPN Plus débloque l’accès à l’ensemble de l’infrastructure du fournisseur, qui compte plus de 20 000 serveurs répartis dans plus de 140 pays.
L’abonnement permet également de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément et intègre plusieurs fonctionnalités avancées, notamment un bloqueur de publicités, de traqueurs et de logiciels malveillants, ainsi que les meilleures performances disponibles sur le réseau Proton.
- storage20681 serveurs
- language148 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN reste l’un des services les plus cohérents du marché pour qui place la confidentialité au premier plan. Le fournisseur suisse combine des applications bien finies, un excellent VPN gratuit, des outils solides contre la censure et une infrastructure pensée avec un vrai souci de transparence. Les performances tiennent bien la route, surtout sur les localisations proches, et l’ensemble inspire confiance. Le service reste en revanche un peu plus cher que plusieurs concurrents grand public, avec un support encore inégal selon l’urgence des demandes.