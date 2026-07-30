Il n’y a pas de miracle, faire tourner des fermes de serveurs, chiffrer du trafic et maintenir une infrastructure coûte cher, et cela a toujours été le cas. Un fournisseur qui ne facture rien à ses utilisateurs doit donc trouver l’argent ailleurs… et parfois, il renie ses promesses de confidentialité.

Parmi les pratiques les plus courantes : la revente de journaux de connexion à des courtiers en données, l’ajout de publicités ciblées et dans les cas les plus problématiques, l’utilisation de la connexion des utilisateurs comme relais pour d’autres clients.

Ces pratiques sont d’autant plus paradoxales que l’outil censé vous rendre invisible est celui qui vous piste en ligne : adresses IP visitées, horaires de connexion, volumes de données, type d’appareil sont autant d’informations qui, une fois recoupées, dessinent un profil précis.