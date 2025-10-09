Proton VPN donne un coup de fouet à son offre gratuite

L'équipe chargée du développement du logiciel continue ses travaux et, ces dernières semaines, ils ont notamment mis en place de nouveaux serveurs. Au fur et à mesure d'accueillir de nouveaux utilisateurs, Proton doit être en mesure de stabiliser la vitesse de la connexion. En distribuant la charge sur davantage de serveurs, Proton VPN améliore mécaniquement les débits pour ses utilisateurs. La proximité géographique des serveurs influence également les temps de latence, aussi bien pour les utilisateurs européens, nord-américains ou asisatiques. Et cela concerne donc aussi l'édition gratuite de son service.

En fin de mois dernier, David Peterson, directeur général de Proton VPN, a confirmé la mise à disposition de nouveaux serveurs au Canada. L'homme explique ainsi sur son flux Twitter : "Salutations du Canada, où les nouveaux serveurs gratuits de Proton VPN accueillent maintenant les réfugiés venant des États-Unis d’Amérique."