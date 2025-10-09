Proton VPN donne un coup de fouet à son offre gratuite

Proton a étendu la couverture géographique de son VPN gratuit avec l'ajout de nouveaux serveurs au Canada et en Norvège.
Les VPN gratuits… On a l'impression qu'ils fleurissent de partout. Et pourtant, dans la majorité des cas, il s'agit soit de malwares déguisés, soit d'une fausse promesse avec une collecte massive des données des utilisateurs. Un vrai VPN no log gratuit, c'est rare, et sur ce secteur, Proton reste une référence.
Une offre gratuite qui s'étoffe doucement
L'équipe chargée du développement du logiciel continue ses travaux et, ces dernières semaines, ils ont notamment mis en place de nouveaux serveurs. Au fur et à mesure d'accueillir de nouveaux utilisateurs, Proton doit être en mesure de stabiliser la vitesse de la connexion. En distribuant la charge sur davantage de serveurs, Proton VPN améliore mécaniquement les débits pour ses utilisateurs. La proximité géographique des serveurs influence également les temps de latence, aussi bien pour les utilisateurs européens, nord-américains ou asisatiques. Et cela concerne donc aussi l'édition gratuite de son service.
En fin de mois dernier, David Peterson, directeur général de Proton VPN, a confirmé la mise à disposition de nouveaux serveurs au Canada. L'homme explique ainsi sur son flux Twitter : "Salutations du Canada, où les nouveaux serveurs gratuits de Proton VPN accueillent maintenant les réfugiés venant des États-Unis d’Amérique."
Récemment, l'homme a annoncé avoir de nouveau élargi l'infrastructure de Proton VPN, cette fois avec un ensemble de serveurs en Norvège. Cela porte ainsi à huit le nombre d'emplacements virtuels sur lesquels les internautes sont en mesure de se connecter gratuitement : États-Unis, Canada, Japon, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Singapoure.
Du côté de la concurrence, Hide.me, dispose également de huit emplacements géographiques contre 13 chez PrivadoVPN. La version gratuite de Proton VPN n'impose aucun quota de bande passante, ni limite de temps. Le trafic profite d'un chiffrement AES-256, d'une politique no log auditée, d'un kill switch et du protocole Stealth masquant le trafic VPN sous l'apparence d'une connexion HTTPS standard. Le streaming et le partage de fichiers P2P restent réservés aux abonnements premium, tout comme les fonctionnalités avancées NetShield (bloqueur de publicités) et Secure Core (double chiffrement). L'utilisation gratuite est limitée à un seul appareil, contre dix connectés en simultané pour les formules payantes.
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN constitue l'un des fournisseurs VPN qui a le plus évolué au cours des derniers mois. Affichant de l'une des plus belles interfaces du marché, Proton VPN intègre désormais un accélérateur de VPN qui augmente jusqu'à 400 % les vitesses de connexion. Réputé pour son haut niveau de sécurité et de confidentialité, ce service, qui s'adressait essentiellement aux journalistes et aux dissidents par le passé, possède aujourd'hui tous les atouts pour séduire le grand public.