Cette affaire prolonge la décision rendue en septembre dans le litige opposant Canal+ à Cloudflare, mais elle confirme surtout que ce raisonnement peut également s'appliquer aux fournisseurs de VPN.



Le cadre juridique reste néanmoins en construction. Le 30 septembre, la cour d'appel de Paris a suspendu une autre procédure opposant la Ligue de football professionnel à plusieurs VPN, dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation concernant un dossier parallèle impliquant Canal+.



La question devient désormais plus délicate pour les intermédiaires qui refusent tout blocage. C'est notamment le cas de Quad9, également poursuivi par beIN Sports, qui réclame jusqu'à 580 000 euros par jour pour 58 domaines non bloqués. Contrairement à NordVPN et Surfshark, le résolveur DNS suisse n'a appliqué aucune des mesures ordonnées, invoquant ses limites techniques. Reste à savoir si les juges apprécieront cette absence de blocage de la même manière que les efforts partiels des fournisseurs de VPN.