À l’origine de l’affaire, deux décisions du tribunal judiciaire de Paris rendues le 17 avril 2026 avaient imposé à Cloudflare des mesures de blocage concernant des sites diffusant illégalement le MotoGP et la Formule 1. Elles s’inscrivaient dans une stratégie désormais bien installée chez Canal+ : ne plus cibler uniquement les fournisseurs d’accès à Internet, mais aussi d’autres intermédiaires techniques susceptibles de faciliter l’accès aux services pirates.



Le problème est que, selon Canal+, de nombreux services visés restaient accessibles malgré les mesures prises par Cloudflare. La chaîne en recensait 13 concernant le MotoGP et 18 pour la Formule 1. Certains sites que Cloudflare avait effectivement bloqués avaient par ailleurs refait leur apparition quelques jours plus tard, notamment après avoir changé de CDN ou en utilisant une adresse miroir.