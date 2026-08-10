La lutte contre l'IPTV pirate pourrait encore changer d'échelle en Europe. Après les initiatives prises en France, en Italie ou encore en Espagne, une étude commandée par la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen plaide pour harmoniser les règles entre les États membres.



Publié cet été sous le titre Countering online piracy of sports and broadcast in the EU, le document a été réalisé à la demande de la commission JURI. Il a été présenté aux eurodéputés le 22 juin par le professeur Giovanni Maria Riccio et publié récemment sur le site du Parlement. L'étude ne constitue ni une proposition législative ni la position officielle du Parlement, mais formule une série de recommandations pour accélérer la lutte contre les retransmissions illicites.