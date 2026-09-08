Mullvad cessera d’exploiter ses serveurs DNS chiffrés publics le 2 novembre prochain. Le fournisseur préfère désormais financer Quad9, tandis que les internautes concernés par cette décision devront revoir leurs réglages.
Passer le relais plutôt que faire doublon
Mullvad proposait jusqu’ici des serveurs DoH publics destinés à chiffrer les requêtes DNS sans imposer l’utilisation de son VPN. Pour rappel, ces requêtes permettent de convertir un nom de domaine en adresse IP. Lorsqu’elles ne sont pas chiffrées, le fournisseur d’accès à Internet peut connaître les domaines consultés, y compris lorsque HTTPS protège ensuite le contenu des communications.
C’est notamment sur ces serveurs que s’appuyait Mullvad Browser lorsque le VPN n’était pas actif, afin d’éviter que les requêtes DNS ne transitent en clair par le réseau du FAI. Le service ne se limitait toutefois pas au navigateur maison : n’importe quel internaute pouvait renseigner les adresses DoH du fournisseur dans un navigateur ou directement sur son appareil, sans compte ni abonnement.
Le groupe suédois a finalement choisi de ne pas prolonger l’expérience, estimant qu’exploiter un service DNS public centré sur la confidentialité réclamait des compétences et des moyens très spécialisés, et préférant déléguer cet effort à Quad9, qui en a fait son cœur de métier. Plutôt que d’entretenir deux infrastructures poursuivant des objectifs proches, Mullvad financera donc la fondation suisse à but non lucratif et orientera désormais les internautes vers ses résolveurs.
Une transition transparente pour Mullvad Browser, moins pour les réglages manuels
Pour les abonnés Mullvad, la fermeture de ces serveurs publics ne changera pas grand-chose à l’utilisation habituelle du service. Lorsque le VPN est actif, les requêtes DNS transitent déjà dans le tunnel chiffré et sont prises en charge par l’infrastructure interne du fournisseur.
Les changements concernent donc les usages hors VPN. Dans Mullvad Browser, la migration vers Quad9 sera automatique pour les utilisateurs et utilisatrices qui n’ont pas modifié les réglages DoH par défaut, y compris s’ils utilisent l’option intégrée de blocage publicitaire.
Il faudra en revanche intervenir si vous avez configuré manuellement l’une des adresses DoH de Mullvad dans votre navigateur ou directement sur votre appareil. Les paramètres concernés devront être modifiés avant le 2 novembre 2026, date à laquelle les serveurs publics seront coupés. Sur iOS et macOS, il faudra également remplacer les profils DoH Mullvad déjà installés par ceux d’un autre résolveur.
- storage600 serveurs
- language50 pays couverts
- lan5 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 14 jours
- thumb_upAvantage : anonymat sans compte
Moins connu du grand public, Mullvad se distingue par une rigueur forte sur l’anonymat et la transparence, offrant un compte sans adresse mail, communication technique claire et contrôle des technologies utilisées. Des outils avancés comme DAITA et protection post-quantique, avec de hautes performances, démontrent son sérieux en confidentialité.
- Excellente approche de la confidentialité
- Pas de compte utilisateur classique
- Transparence et audits réguliers
- DAITA, GotaTun et protection post-quantique
- Interface peu flexible au quotidien
- Réseau plus limité que celui des grands concurrents
- Garantie de remboursement plus courte que la moyenne