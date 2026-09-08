Mullvad proposait jusqu’ici des serveurs DoH publics destinés à chiffrer les requêtes DNS sans imposer l’utilisation de son VPN. Pour rappel, ces requêtes permettent de convertir un nom de domaine en adresse IP. Lorsqu’elles ne sont pas chiffrées, le fournisseur d’accès à Internet peut connaître les domaines consultés, y compris lorsque HTTPS protège ensuite le contenu des communications.

C’est notamment sur ces serveurs que s’appuyait Mullvad Browser lorsque le VPN n’était pas actif, afin d’éviter que les requêtes DNS ne transitent en clair par le réseau du FAI. Le service ne se limitait toutefois pas au navigateur maison : n’importe quel internaute pouvait renseigner les adresses DoH du fournisseur dans un navigateur ou directement sur son appareil, sans compte ni abonnement.

Le groupe suédois a finalement choisi de ne pas prolonger l’expérience, estimant qu’exploiter un service DNS public centré sur la confidentialité réclamait des compétences et des moyens très spécialisés, et préférant déléguer cet effort à Quad9, qui en a fait son cœur de métier. Plutôt que d’entretenir deux infrastructures poursuivant des objectifs proches, Mullvad financera donc la fondation suisse à but non lucratif et orientera désormais les internautes vers ses résolveurs.