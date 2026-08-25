Mullvad revoit son multihop avec trois nouveaux modes. Une évolution qui donne davantage de latitude au client VPN pour choisir le chemin emprunté par la connexion.
Tous les serveurs Mullvad ne prennent pas en charge les mêmes fonctions ni tous les réglages. Selon la configuration choisie, une connexion peut donc échouer, restreindre le choix des localisations ou obliger à faire transiter manuellement le trafic par deux serveurs. Pour éviter ces situations, le fournisseur suédois revoit aujourd’hui la gestion de son multihop autour de trois nouveaux modes, When needed, Always et Never, le premier permettant au client VPN d’ajuster lui-même le trajet plutôt que de laisser l’internaute résoudre les incompatibilités.
Automatiser le recours au multihop quand la connexion l’exige
Dans le détail, When needed étend à l’ensemble du multihop un principe que Mullvad utilisait déjà avec DAITA, sa technologie destinée à brouiller les caractéristiques du trafic VPN pour en compliquer l’analyse. Comme elle n’est pas disponible partout, le client peut automatiquement faire transiter le trafic par un premier serveur compatible avant de l’acheminer vers celui initialement sélectionné. Pour sortir en Espagne avec DAITA, par exemple, la connexion peut d’abord passer par un relais qui le prend en charge, avant d’être redirigée vers un point de sortie espagnol chargé de fournir l’adresse IP finale.
La vraie nouveauté relève donc moins du type de routage lui-même que de son intégration directe au multihop, de manière à ce que le client puisse y recourir de lui-même lorsque la configuration l’exige, sans obliger l’internaute à renoncer aux fonctions de sécurité et de confidentialité qu’il a activées ni à la localisation de sortie choisie.
En parallèle, Mullvad introduit deux options plus tranchées : Always, qui impose systématiquement le passage par deux serveurs, et Never, qui l’interdit. Dans ce dernier cas, si le point de sortie choisi ne prend pas en charge une option activée, le client ne cherchera pas d’itinéraire alternatif et la connexion échouera.
Le multihop se prépare aussi pour la suite
Cette réorganisation fait au passage disparaître le mode DAITA Direct only, désormais redondant puisqu’il servait uniquement à encadrer l’usage du multihop avec DAITA.
Mullvad se donne ainsi davantage de marge pour la suite. Si de nouvelles options nécessitent à leur tour des serveurs compatibles, elles pourront s’appuyer sur les mêmes modes sans qu’il faille leur greffer un réglage dédié. Le fournisseur n’en annonce aucune pour l’instant, mais explique avoir conçu ce système pour accueillir à terme d’autres fonctions de confidentialité.
Les configurations existantes seront enfin converties automatiquement lors de la mise à jour du client VPN. Selon les paramètres utilisés jusque-là, Mullvad basculera vers When needed ou Always et en informera l’internaute au premier lancement.
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