Dans le détail, When needed étend à l’ensemble du multihop un principe que Mullvad utilisait déjà avec DAITA, sa technologie destinée à brouiller les caractéristiques du trafic VPN pour en compliquer l’analyse. Comme elle n’est pas disponible partout, le client peut automatiquement faire transiter le trafic par un premier serveur compatible avant de l’acheminer vers celui initialement sélectionné. Pour sortir en Espagne avec DAITA, par exemple, la connexion peut d’abord passer par un relais qui le prend en charge, avant d’être redirigée vers un point de sortie espagnol chargé de fournir l’adresse IP finale.

La vraie nouveauté relève donc moins du type de routage lui-même que de son intégration directe au multihop, de manière à ce que le client puisse y recourir de lui-même lorsque la configuration l’exige, sans obliger l’internaute à renoncer aux fonctions de sécurité et de confidentialité qu’il a activées ni à la localisation de sortie choisie.

En parallèle, Mullvad introduit deux options plus tranchées : Always, qui impose systématiquement le passage par deux serveurs, et Never, qui l’interdit. Dans ce dernier cas, si le point de sortie choisi ne prend pas en charge une option activée, le client ne cherchera pas d’itinéraire alternatif et la connexion échouera.