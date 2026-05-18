Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que, chez de nombreux VPN, plusieurs internautes connectés à un même serveur partagent la même adresse IP publique. Mullvad fonctionne autrement, puisqu’un même serveur peut distribuer plusieurs adresses IP de sortie. Ce choix d’implémentation permet de mieux répartir les connexions et d’éviter qu’une seule adresse soit trop vite repérée, bloquée ou ralentie par des sites capables de filtrer les IP de VPN.

Sur le papier, cette manière de faire n’a donc rien d’aberrant. Le problème relevé par tmctmt se situe plutôt dans la façon dont Mullvad choisit quelle IP de sortie associer à chaque utilisateur. D’après ses tests, cette adresse ne serait pas tirée au hasard à chaque nouvelle connexion au VPN, ni sélectionnée de manière totalement indépendante d’un serveur à l’autre. Elle serait au contraire dérivée d’un élément relativement stable de la connexion WireGuard, comme la clé publique associée à l’internaute ou l’adresse IP interne qui lui est attribuée dans le tunnel VPN.

Or cet identifiant ne change pas forcément lorsque l’utilisateur coupe sa connexion au VPN, puis lance une nouvelle session. La clé WireGuard tourne bien automatiquement selon un intervalle configurable dans l’application Mullvad, mais pas à chaque reconnexion. Tant qu’elle conserve la même valeur, plusieurs IP de sortie attribuées à une même personne sur différents serveurs peuvent donc suivre une logique commune.

C’est ce que montrent les tests publiés par tmctmt. Les adresses obtenues ne sont pas identiques, puisqu’elles appartiennent à des serveurs différents et à des plages d’IP distinctes. Mais les combinaisons observées étaient beaucoup moins nombreuses que prévu, et les IP attribuées sur différents serveurs semblaient suivre une même position relative dans leurs plages respectives. En clair, un utilisateur placé vers le début, le milieu ou la fin de la plage d’IP d’un serveur avait davantage de chances de se retrouver dans une zone équivalente sur un autre serveur Mullvad.

Pour bien comprendre le risque, il faut rappeler que ni la clé WireGuard ni l’adresse IP interne du tunnel VPN ne sont visibles depuis l’extérieur. Un site, une plateforme ou un autre acteur disposant de journaux de connexion ne voit que les IP publiques de Mullvad. Mais si plusieurs de ces adresses portent la trace du même calcul d’attribution, elles peuvent fournir assez d’indices pour rapprocher plusieurs sessions. Autrement dit, changer de serveur permet bien de changer d’IP publique, mais pas forcément d’effacer le lien statistique entre ces connexions.