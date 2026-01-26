Le point le plus tangible concerne un bug lié au traitement simultané de vouchers. Dans certaines conditions, un même bon pouvait être appliqué à plusieurs comptes si les requêtes étaient traitées simultanément. L’impact est strictement limité à la facturation et aux systèmes internes de Mullvad, et n’ouvre aucun accès aux comptes existants, n’expose aucune information personnelle et n’affecte en rien le fonctionnement du tunnel VPN.

Le reste du rapport ressemble davantage à une liste d’ajustements de fond. Il s’agit de renforcer les échanges entre services internes, de simplifier certaines configurations et de mieux sécuriser les informations que les applications récupèrent pour fonctionner, comme la liste des serveurs et certains paramètres, en vérifiant qu’elles proviennent bien de Mullvad et qu’elles n’ont pas été modifiées. Des mesures invisibles côté client, mais qui renforcent la fiabilité générale du service, et limitent les risques de panne ou de mauvaise surprise en cas d’attaque.

En bref, rien d’inquiétant pour les utilisateurs et utilisatrices, l’audit n’ayant identifié aucun risque de compromission des comptes, de détournement des mécanismes de connexion ou d’exposition de données.