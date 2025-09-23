Les deux vulnérabilités ont été observées sous Ubuntu 24.04.3 LTS avec les clients PureVPN pour Linux (GUI v2.10.0 et CLI v2.0.1). Dans le détail, la première (CVE-2025-59691) touche à la gestion du trafic IPv6 et se manifeste lors d’une transition réseau, par exemple quand on passe du Wi-Fi à une connexion filaire ou qu’on sort l’ordinateur de veille.

Normalement, dans ce type de situation, le kill switch doit couper la connexion Internet du PC, le temps que le tunnel VPN soit rétabli. Or, dans ce cas précis, il n’agit que sur le protocole IPv4 et échoue à prendre en charge IPv6. Par conséquent, si l’appareil se voit attribuer une adresse IPv6, le système établit une nouvelle route par défaut via la box de l’abonné, dont l’IP réelle redevient accessible aux sites web compatibles IPv6.

La seconde faille (CVE-2025-59692) concerne cette fois le pare-feu. Lors de la connexion au réseau privé virtuel, PureVPN modifie les règles iptables existantes, change la politique de gestion du trafic par défaut et purge toutes les règles personnalisées, qu’elles aient été définies manuellement ou à l’aide d’outils comme UFW ou Docker. À la déconnexion, ces réglages ne sont pas rétablis, et la machine conserve un état différent de celui configuré initialement, parfois moins bien protégée.