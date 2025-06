La vulnérabilité CVE-2025-50054 cible le pilote ovpn-dco-win. Celui-ci est chargé de la gestion du canal de données pour OpenVPN sur Windows. Ce pilote, utilisé pour optimiser le traitement des paquets VPN au niveau du noyau, contient une erreur de gestion mémoire dans la fonction de traitement des messages IOCTL (Input/Output Control). Un attaquant local, via un compte disposant d’un accès à l’interface du pilote, peut envoyer un message IOCTL malformé, dépassant la taille de tampon allouée. Ce dépassement de tampon (buffer overflow) n’entraîne pas d’exécution de code arbitraire, mais provoque un crash du système (BSOD), rendant la machine indisponible tant que l’attaque persiste.

Techniquement, le pilote ne valide pas correctement la taille des données reçues avant de les copier en mémoire, ce qui permet à un utilisateur malveillant d’écraser des zones mémoire critiques. Cette faille concerne ovpn-dco-win 1.3.0 et versions antérieures et OpenVPN ≤ 2.5.8. Le correctif, intégré à la version 2.7_alpha2, introduit des vérifications supplémentaires sur la taille des buffers et restreint l’accès aux commandes IOCTL sensibles.