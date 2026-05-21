Pour rappel, chez Mullvad, chaque serveur dispose de plusieurs IP de sortie, et chaque appareil utilise une clé WireGuard unique pour chiffrer la connexion. Cette clé est généralement liée à l’adresse interne attribuée dans le tunnel VPN, laquelle sert ensuite de base à l’attribution de l’IP publique visible par les sites consultés.

Or, si l’on change de serveur tout en conservant cette même adresse interne, l’IP de sortie associée peut occuper une position similaire dans la plage d’adresses du nouveau serveur. Par exemple, si l’adresse attribuée se situe autour de 40 % de la plage d’IP sur un premier serveur, elle peut à nouveau tomber autour de 40 % sur un autre. Cette correspondance statistique peut ainsi permettre à un site ou à un service en ligne, s’il dispose de plusieurs journaux de connexion, de rapprocher deux connexions Mullvad passées par des serveurs différents.

Le fournisseur a toutefois tenu à préciser que plusieurs abonnés partagent généralement chaque IP de sortie. Le bug ne permet donc pas d’identifier directement une personne, mais Mullvad reconnaît qu’il peut fournir suffisamment d’indices pour relier plusieurs connexions au même internaute probable.