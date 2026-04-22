Foire aux questions

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Que fait exactement l’option iOS « includeAllNetworks » (NetworkExtension) dans une app VPN ?

« includeAllNetworks » est un réglage du framework NetworkExtension qui demande à iOS d’acheminer le trafic réseau via le tunnel VPN de façon plus exhaustive. L’idée est de réduire les « sorties » réseau qui pourraient échapper au VPN dans certains scénarios (services système, routes particulières, changements d’interface). Ce n’est pas un simple interrupteur d’interface : il modifie la manière dont iOS applique les règles de routage et d’isolation du trafic au niveau du système. En pratique, c’est l’un des mécanismes les plus stricts disponibles sur iPhone pour limiter les fuites de trafic hors VPN.

Qu’appelle-t-on une « fuite de trafic » (traffic leak) avec un VPN sur smartphone ?

Une fuite de trafic survient quand une partie des connexions sort sur Internet en dehors du tunnel chiffré du VPN, même si l’utilisateur pense être protégé. Cela peut exposer l’adresse IP réelle, les requêtes DNS, ou simplement révéler qu’un service a été contacté sans passer par le VPN. Les causes typiques incluent des règles de routage incomplètes, des transitions réseau (Wi‑Fi/4G), ou des exceptions imposées par le système. Sur mobile, ces fuites sont particulièrement sensibles car beaucoup d’apps maintiennent des connexions en arrière-plan et réagissent aux changements d’état du réseau.

Pourquoi un bug iOS peut-il bloquer la « pile réseau » lors d’une mise à jour d’une app VPN ?

La pile réseau désigne l’ensemble des composants système qui gèrent interfaces, sockets, routage et résolution de noms. Si iOS applique un mode VPN très contraignant au moment où l’app est mise à jour (installation/relance, remplacement de binaire, redémarrage d’extensions), il peut se retrouver dans un état incohérent où le réseau ne se réinitialise pas correctement. Résultat : plus de connectivité jusqu’à un redémarrage, car certains services réseau ne se relancent pas proprement. Ce type de dysfonctionnement est difficile à contourner côté éditeur, car il dépend du cycle de mise à jour contrôlé par l’App Store et des mécanismes système de NetworkExtension.