Il est donc probable que les premiers blocages en plein match interviennent plus tôt que prévu. Pour l'Arcom, l'enjeu sera d'éviter que cette accélération ne provoque des coupures abusives de services légitimes. Le risque n'est pas théorique : en Espagne, les blocages d'adresses IP obtenus par LaLiga contre le piratage ont déjà perturbé de nombreux sites sans rapport avec le football, notamment parce qu'ils partageaient des adresses IP hébergées chez Cloudflare. Une étude de l'OONI a recensé plus de 500 000 domaines affectés au cours de la période étudiée.



La justice vient donc d'ouvrir une nouvelle porte à beIN Sports. Nous verrons si le futur dispositif parviendra à concilier rapidité d'intervention et précision des blocages, ce qui est loin d'être gagné d'avance.