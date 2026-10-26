JJ_M

« c’est la porte grande ouverte à une explosion des projets indépendants, par des personnes qui ne savent pas lire une seule ligne de code »

Oui et alors ? Déjà un vibe coder, c’est pas forcément la porte ouverte à de la daube systématiquement et d’un autre côté, c’est peut-être également fermer la porte à des personnes qui utilisent l’ia de la bonne manière et qui ont d’excellentes idées même s’ils ne sont pas des spécialistes du code ou fermer la porte à de vrais développeurs solo qui n’utilisent pas l’IA du tout. Ce qui me tue dans l’histoire, c’est qu’on s’est, historiquement, créé des IDE qui, pour certaines, pissent du code non optimisé en mode usine à gaz à partir de boites qu’on colle les unes aux autres sans savoir ce qu’il y a dans le code, mais c’est OK, et là, sous prétexte que c’est de l’IA, ce qui revient conceptuellement à la même chose, pisser du code sans le comprendre ou en être l’auteur, ça ne va plus ?

« Pour être mis en avant sur r/opensource, un projet doit désormais avoir été maintenu pendant au moins un an, compter plusieurs contributeurs, disposer d’une communauté existante et utiliser une licence open source approuvée par l’OSI (Open Source Initiative) »

Comme dit dans l’article : oui donc un dev solo qui à une super idée, même s’il n’utilise pas l’ia et qui développe un programme génialissime pourra être exclu ? Mais quelle bonne idée ! Si son projet rentre dans ces critères, à quoi bon s’embêter à le mettre sur r/opensource au bout d’un an ? C’est délirant ce que la haine de l’IA (chacun son avis) peut engendrer comme décisions irréfléchies. Je savais que certains modos reddits avaient le melon mais là ça devient stratosphérique.

Vivement que le temps passe pour que dans quelques années, on se fiche royalement de l’outil utilisé quand un programme ou un jeu sortira, du moment qu’il soit bien fait et qu’il serve à quelque chose.