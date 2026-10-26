À l'heure du vibe-coding, est-il vraiment pertinent d'interdire l'IA comme sujet de discussion ? Avec Claude, ChatGPT et autres, tout le monde peut devenir développeur en quelques minutes. Mais c'est la porte grande ouverte à une explosion des projets indépendants, par des personnes qui ne savent pas lire une seule ligne de code.
Les communautés Reddit resserrent progressivement leurs règles concernant l'intelligence artificielle, certaines restreignant les publications générées par IA, d'autres limitant les discussions sur le sujet. Le dernier exemple en date vient du forum r/opensource, dont les modérateurs ont annoncé le 24 octobre une série de restrictions concernant les projets construits avec de l'IA, ceux qui utilisent cette technologie, ainsi que les logiciels destinés à l'IA.
Mais un projet développé avec l'assistance de l'IA est-il automatiquement de moindre qualité et moins conforme à l'esprit open source ?
De nouvelles exigences au-delà de la seule question de l'IA
Les nouvelles règles ne se limitent pas à l'intelligence artificielle. Pour être mis en avant sur r/opensource, un projet doit désormais avoir été maintenu pendant au moins un an, compter plusieurs contributeurs, disposer d'une communauté existante et utiliser une licence open source approuvée par l'OSI (Open Source Initiative). Rien que ça. Les projets étudiants, comme les applications de prise de notes ou les lecteurs de PDF, sont exclus d'office. Par ailleurs, les demandes visant à recruter des développeurs ou des contributeurs supplémentaires ne sont plus autorisées.
Les modérateurs exigent également que les comptes Reddit utilisés pour publier aient au moins un an d'ancienneté et témoignent d'un historique de contributions significatives. Ils ont prévenu que les utilisateurs qui les contacteraient après une tentative de publication refusée s'exposeraient à un bannissement permanent et au masquage de leurs messages.
Il ne faudrait pourtant pas oublier que la plateforme elle-même, combat les bots IA, à grands coups d'intelligence artificielle.
Une position ferme sur le développement assisté par IA
L'annonce se montre particulièrement stricte à l'égard du développement assisté par intelligence artificielle. Les modérateurs ont écrit :
« S'il est évident que vous utilisez de l'IA dans votre projet, nous n'en voulons pas. Les tokens sont bon marché, et peu importe combien vous en avez dépensé pour réaliser votre projet. »
- Une très grande communauté (à condition de comprendre l'anglais)
- Des tonnes de sujets abordés
La politique précise également que les personnes ne parlant pas anglais devraient se tourner vers une autre communauté. Les modérateurs expliquant qu'ils ne peuvent pas distinguer de manière fiable un texte anglais rédigé par une IA d'un texte traduit par une IA. Les non-anglophones apprécieront, l'un qualifiant cette décision de « révoltante »
Des craintes concernant les projets légitimes
Mais voilà, il n'y a pas que les projets de vibe-coding pour un lecteur de PDF ou un outil permettant de télécharger des vidéos de YouTube. En effet, d'autres développeurs ont fait valoir que ces règles pourraient exclure des projets légitimes simplement parce qu'ils sont portés par un développeur solo ou qu'ils recourent à des outils d'IA ne serait-ce que pour s'aider.
L'un d'eux a indiqué que son projet, vieux de neuf ans et comptant plus de 300 étoiles sur GitHub, ne possède qu'un seul contributeur. De ce fait, malgré qu'il n'utilise pas d'IA, il pourrait être exclu du subreddit, pour la seule raison qu'il travaille en solo.
Par ailleurs, même le noyau Linux peut utiliser de l'intelligence artificielle dans son développement, alors, l'exclure de ce subreddit, est-ce une idée envisageable ? Les modérateurs devraient clarifier leur position sur le sujet.