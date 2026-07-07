Reddit a-t-elle trouvé la parade idéale contre les bots et le spam ? La plateforme combat le mal par le mal et mise sur l’intelligence artificielle pour traquer les faux comptes et les contenus suspects. Et elle juge les résultats plus que probants.
Reddit a décidé de clairement surfer sur la vague de l’IA générative. ChatGPT et Gemini y puisent une partie de leurs réponses, grâce à des accords de contenu signés avec OpenAI et Google. Une place de choix qui s’explique par la réputation de la plateforme : ses forums sont perçus comme une source fiable, où les internautes partagent des avis sincères et non filtrés.
Un atout qui attire logiquement les annonceurs. Leur objectif : glisser du contenu sur le réseau social dans l’espoir qu’il soit repris par les chatbots comme un avis spontané. Cette pratique, baptisée « generative engine optimization » (GEO), séduit de plus en plus l’industrie. Au point que des entreprises spécialisées dans le domaine, comme Profound, ont vu leur valorisation dépasser le milliard de dollars.
Des LLM pour chasser les bots
Et Reddit a décidé d’agir face à cette nouvelle tendance. Selon son dernier rapport, la plateforme a intercepté 25 000 posts et commentaires suspects par jour au premier trimestre 2026, et bloqué 23 millions de vues liées à du spam sur la même période. Elle affirme aussi avoir révoqué près de 2 millions de votes inauthentiques quotidiennement. De quoi faire baisser de 20 % de l’exposition des utilisateurs au spam.
Pour y parvenir, l’entreprise s’appuie sur des modèles de langage (LLM) qui analysent une série de signaux afin de repérer les comportements suspects avant même la première publication d’un nouveau compte. Elle précise que ces IA excellent à détecter des schémas coordonnés et subtils, comme de faux engouements ou des comportements artificiels orchestrés, que les anciens outils de modération, plus basiques, ne parvenaient pas à identifier.
Une fois un compte ou un contenu jugé suspect, le délai entre la détection et la sanction serait désormais inférieur à 5 secondes. Reddit demande aussi à certains comptes jugés « louches » de prouver qu’ils sont bien gérés par des humains.
Une stratégie qui s’appuie grandement sur l’IA
Mais la technologie ne fait pas tout. Les modérateurs humains restent en première ligne, et sont à l’origine de plus de 52 % des suppressions de contenus entre juillet et décembre 2025. Malgré tout, la stratégie de Reddit traduit sa confiance dans l’IA : ses revenus publicitaires ont littéralement explosé grâce à Reddit Max, une suite d’outils construite pour améliorer le ciblage, l’allocation budgétaire et la sélection des créations publicitaires.
La société a également intégré l’IA directement dans son propre moteur de recherche avec Reddit Answers. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’obtenir des réponses synthétisées à partir des discussions de la plateforme, un peu à la manière d’un chatbot.
- Une très grande communauté (à condition de comprendre l'anglais)
- Des tonnes de sujets abordés