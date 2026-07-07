Reddit a décidé de clairement surfer sur la vague de l’IA générative. ChatGPT et Gemini y puisent une partie de leurs réponses, grâce à des accords de contenu signés avec OpenAI et Google. Une place de choix qui s’explique par la réputation de la plateforme : ses forums sont perçus comme une source fiable, où les internautes partagent des avis sincères et non filtrés.