Le premier trimestre 2026 a été une très belle période pour Reddit, au vu des résultats que la plateforme vient d'annoncer. Elle a ainsi vu son nombre d'utilisateurs croître de 17% dans cette période, pour atteindre les 126,8 millions d'utilisateurs (dont 53,5 millions aux États-Unis).

Surtout, Reddit enregistre une augmentation énorme de ses revenus publicitaires durant ce début d'année 2026, avec une croissance de 74% de ceux-ci - qui ont atteint les 625 millions de dollars. Le marché a salué ce résultat, avec une hausse de 12% du cours de l'action dès la communication des chiffres.