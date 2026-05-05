L'intelligence artificielle fait des heureux parmi les entreprises. Aujourd'hui, c'est Reddit qui nous montre à quel point l'outil peut être un gain pour certaines d'entre elles !
L'intelligence artificielle a été un énorme plus pour les géants américains de la tech, qui se sont tous engouffrés dans la brèche. Mais on peut voir aussi la technologie s'intégrer à des plateformes particulièrement populaires, comme c'est le cas pour Reddit, qui souhaite mettre en place de la recherche par IA. Mais l'IA l'a aussi aidé dans un autre domaine.
Reddit enregistre une hausse de 74% de ses revenus publicitaires
Le premier trimestre 2026 a été une très belle période pour Reddit, au vu des résultats que la plateforme vient d'annoncer. Elle a ainsi vu son nombre d'utilisateurs croître de 17% dans cette période, pour atteindre les 126,8 millions d'utilisateurs (dont 53,5 millions aux États-Unis).
Surtout, Reddit enregistre une augmentation énorme de ses revenus publicitaires durant ce début d'année 2026, avec une croissance de 74% de ceux-ci - qui ont atteint les 625 millions de dollars. Le marché a salué ce résultat, avec une hausse de 12% du cours de l'action dès la communication des chiffres.
L'intelligence artificielle à l'origine de ces bons résultats
Et si les revenus publicitaires ont pu augmenter brutalement de cette manière, c'est grâce à l'intelligence artificielle. La suite d'outils Reddit Max, construite pour améliorer le ciblage, l'allocation budgétaire et la sélection des créations publicitaires a ainsi amélioré les performances dans ce domaine. Les utilisateurs de Reddit Max ont vu leur coût par action se réduire de 17%, pendant que les conversions augmentaient de plus de 25%.
Du côté de Reddit, si l'on est content de ces premiers résultats, on indique que cet outil d'optimisation des campagnes Reddit Max est encore en phase initiale d'adoption, et qu'il a encore beaucoup de place pour grandir. Reddit pointe ainsi du doigt que Meta et Google ont mis en place des solutions du genre depuis plusieurs années, que la plateforme commence à peine à concurrencer.
- Une très grande communauté (à condition de comprendre l'anglais)
- Des tonnes de sujets abordés