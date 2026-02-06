Motivé par le succès de Reddit Answers, le réseau social Reddit souhaite plus que jamais miser sur l'intelligence artificielle. De nombreux projets sont sur le feu pour 2026.
En 2024, Reddit a lancé un nouvel outil de recherche conversationnel dopé à l'IA, Reddit Answers, pour le public américain. L'initiative ayant beaucoup plu outre-Atlantique, la plateforme a, en octobre 2025, étendu ce service à plusieurs autres langues, dont le français. Boosté par une croissance spectaculaire depuis son entrée en bourse, la plateforme ne cache plus son ambition : dépasser Google ! Et pour y arriver, la recherche IA est son arme de choix.
La recherche IA en plein boom sur Reddit
Lors d'une récente conférence téléphonique, Reddit a partagé ses résultats du quatrième trimestre 2025. La société en a profité pour faire le point sur ses différentes initiatives, et notamment sur le service Reddit Answers, qui est passé en un an seulement de 1 million d'utilisateurs hebdomadaires actifs à 15 millions. La vente des réponses pour entraîner des IA tierces a, dans le même temps, rapporté 140 millions de dollars.
Sans surprise, la recherche IA est devenue un enjeu stratégique majeur pour Reddit : « Nous constatons une forte croissance dans ce secteur, et je pense qu'il y a aussi un fort potentiel », a notamment expliqué Steve Huffman, PDG de la plateforme. Il a également ajouté qu'il s'agissait « d'un marché et d'une opportunité énormes ». Et Reddit a déjà sa petite idée pour passer à l'action.
De nombreuses évolutions prévues pour 2026
La plateforme travaille, en effet, depuis un certain temps à la fusion de sa recherche traditionnelle (qui est passée de 60 à 80 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en 2025) et sa recherche IA. Elle compte également miser sur son point fort : les questions qui nécessitent une multiplicité de points de vue pour former une réponse. L'interface de la recherche IA devrait bientôt être revue pour prendre en charge une plus grande variété de contenus multimédias. Des agents dynamiques sont également en cours de test.
- Une très grande communauté (à condition de comprendre l'anglais)
- Des tonnes de sujets abordés
Mais ce n'est pas tout : afin de se détacher de son étiquette de « réseau social », Reddit compte ne plus faire de différence entre les utilisateurs de passage et les utilisateurs inscrits, et ce, dès le troisième trimestre 2026. Les réponses du chatbot seront également améliorées afin de s'adapter de façon plus précise à chaque utilisateur.
Reddit met donc les bouchées doubles pour faire tomber Google de son piédestal. Cela suffira-t-il pour détrôner le géant ? L'avenir nous le dira.