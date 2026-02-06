La plateforme travaille, en effet, depuis un certain temps à la fusion de sa recherche traditionnelle (qui est passée de 60 à 80 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en 2025) et sa recherche IA. Elle compte également miser sur son point fort : les questions qui nécessitent une multiplicité de points de vue pour former une réponse. L'interface de la recherche IA devrait bientôt être revue pour prendre en charge une plus grande variété de contenus multimédias. Des agents dynamiques sont également en cours de test.