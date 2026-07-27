La première proposition veut interdire toute contribution directement assistée par un grand modèle de langage. La règle couvrirait les paquets Debian, les logiciels développés par le projet, ses sites, sa documentation, ses traductions et ses communications officielles. L’interdiction serait même inscrite dans le Contrat social de Debian. À noter toutefois que les logiciels externes intégrés à la distribution et les correctifs provenant de leurs développeurs resteraient hors de son champ d’application.

Un deuxième texte accepte l’usage de l’IA, à condition que la personne à l’origine du travail en assume pleinement la qualité, la sécurité et la conformité avec les licences. Il prévoit que cette assistance soit signalée lorsqu’elle occupe une place importante, et que les modifications automatisées réalisées en nombre soient discutées au préalable.

Une troisième proposition demande de rejeter les LLM « autant que possible ». Elle interdit notamment leur emploi pour rédiger des rapports de bugs, des messages adressés à la communauté ou des publications liées au projet. La quatrième juge au contraire qu’un bannissement serait impossible à faire respecter. Elle autorise donc ces outils lorsque la personne comprend le contenu envoyé, peut le défendre et en assume la responsabilité. Elle prévoit également de signaler l’assistance de l’IA et interdit de transmettre à un service dans le cloud des données sensibles ou non publiques liées au projet.