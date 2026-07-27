Le projet Debian débat de quatre propositions allant de l’interdiction des contributions directes assistées par IA à leur autorisation sous conditions. Derrière la qualité du code se joue surtout la protection des mainteneurs bénévoles.
La distribution Linux Debian doit-elle accepter le code, la documentation ou les messages rédigés avec l’aide d’une IA générative ? Le projet a ouvert le 24 juillet une procédure officielle pour trancher cette question. Quatre propositions sont désormais en discussion. La plus ferme veut bannir ces contenus, tandis que les plus permissives préfèrent responsabiliser les personnes qui les soumettent. Aucune décision n’a encore été prise.
De l’interdiction totale à l’autorisation sous conditions
La première proposition veut interdire toute contribution directement assistée par un grand modèle de langage. La règle couvrirait les paquets Debian, les logiciels développés par le projet, ses sites, sa documentation, ses traductions et ses communications officielles. L’interdiction serait même inscrite dans le Contrat social de Debian. À noter toutefois que les logiciels externes intégrés à la distribution et les correctifs provenant de leurs développeurs resteraient hors de son champ d’application.
Un deuxième texte accepte l’usage de l’IA, à condition que la personne à l’origine du travail en assume pleinement la qualité, la sécurité et la conformité avec les licences. Il prévoit que cette assistance soit signalée lorsqu’elle occupe une place importante, et que les modifications automatisées réalisées en nombre soient discutées au préalable.
Une troisième proposition demande de rejeter les LLM « autant que possible ». Elle interdit notamment leur emploi pour rédiger des rapports de bugs, des messages adressés à la communauté ou des publications liées au projet. La quatrième juge au contraire qu’un bannissement serait impossible à faire respecter. Elle autorise donc ces outils lorsque la personne comprend le contenu envoyé, peut le défendre et en assume la responsabilité. Elle prévoit également de signaler l’assistance de l’IA et interdit de transmettre à un service dans le cloud des données sensibles ou non publiques liées au projet.
Le temps gagné par les uns, le travail laissé aux autres
Derrière les questions de licences et de fiabilité, les opposants à l’IA pointent surtout un problème humain. Générer un correctif peut être rapide, mais vérifier son fonctionnement, repérer les erreurs et s’assurer qu’il pourra être maintenu demande bien davantage. L’effort épargné à la personne qui soumet le code risque donc de se reporter sur les bénévoles chargés de le relire, au risque de les épuiser.
Les auteurs du texte le plus restrictif craignent aussi que les nouveaux venus utilisent les LLM sans apprendre le fonctionnement des paquets et des outils Debian. Ils pourraient alors multiplier les propositions difficiles à exploiter sans acquérir les compétences nécessaires pour participer durablement au projet. À terme, l’IA accélérerait la production de code, mais pas le renouvellement de la communauté chargée d’en garantir la qualité.
Debian n’a pas encore fixé la date du scrutin. Ouverte le 24 juillet, la période de discussion doit durer entre deux et trois semaines, sauf modification de ce calendrier par la direction du projet. À son terme, le secrétaire du projet publiera le bulletin et ouvrira le vote, immédiatement ou dans un délai maximal de sept jours. Le scrutin durera normalement deux semaines, une durée qui peut être raccourcie ou prolongée d’une semaine, et sera réservé aux Debian Developers.
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