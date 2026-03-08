Des chercheurs indépendants pratiquent l'oblitération sur Hugging Face depuis plus d'un an, et des modèles ainsi modifiés, comme « Dark Champion », ou « Uncensored », cumulent déjà des milliers de téléchargements sur la plateforme.

Mais ce que publie aujourd'hui Pline le Libérateur sur GitHub se situe bien au-dessus des scripts existants : 13 méthodes d'extraction combinées, 15 modules d'analyse, une détection automatique des défenses, une interface sans la moindre ligne de code. Tout ce qu'il fallait auparavant assembler à la main, réuni dans un seul outil accessible à quiconque possède un compte Google. Est-ce un signe que l'on trouve les assistants d'IA trop « sages »?