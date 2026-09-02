Debian a tranché. Oui, les outils d'IA sont autorisés dans le développement, la maintenance et la documentation de la distribution Linux. Une décision qui fait partir au moins un contributeur, et qui arrive après une controverse similaire chez Ubuntu.
La communauté Debian avait jusqu'ici évité de se prononcer officiellement sur la place des grands modèles de langage dans son processus de développement. C'est chose faite. Après une Résolution Générale soumettant huit propositions au vote, les développeurs ont choisi l'option E, celle du statu quo encadré. Concrètement, Debian autorise les contributions assistées par IA, mais sans rien changer aux exigences de qualité, de rigueur et de conformité légale qui s'appliquent à n'importe quelle contribution. Le verdict a immédiatement provoqué des remous dans une communauté qui défend depuis des décennies une certaine idée du logiciel libre.
Huit propositions, un statu quo renforcé
Le vote ne manquait pas d'options radicales. La proposition A appelait à interdire purement et simplement tout code généré ou assisté par LLM, invoquant quatre arguments : le flou juridique du copyright, la qualité douteuse des sorties (« un LLM ne peut jamais 'savoir' si son output est correct »), la charge imposée aux relecteurs, et l'éthique des entreprises qui ont aspiré le web entier pour entraîner leurs modèles, sans égard pour les licences ni même pour les conventions établies comme robots.txt. D'autres propositions prévoyaient un encadrement strict, une divulgation obligatoire ou un usage limité aux tâches périphériques comme la réflexion ou la revue de code.
La communauté a finalement opté pour la voie la plus minimaliste. The Verge rapporte que la politique adoptée pose un principe simple : « l'IA générative n'est ni exemptée ni soumise à des règles spéciales au-delà des standards déjà attendus des contributeurs Debian. » Concrètement, aucune obligation de déclarer l'usage d'un LLM, mais une responsabilité pleine et entière sur tout ce qui est soumis. Accepter ou téléverser aveuglément du contenu généré sans révision humaine appropriée est jugé incompatible avec les pratiques du projet.
- Système d'exploitation libre et gratuit.
- Distribution en permanente évolution.
- Convient à tous les usages.
Un contributeur claque la porte, Canonical avait déjà essuyé les mêmes critiques
La décision ne passe pas partout. Un contributeur a notamment annoncé son départ, se déclarant ne plus être "intéressé par quoi que ce soit venant de Debian". Antoine le Gonidec s'est lui aussi retiré du projet, estimant que la position adoptée revenait à une forme de collaboration passive avec des entreprises qu'il estime être soutenues par des acteurs politiques problématiques.
Ce n'est pas la première fois que l'écosystème Debian-Ubuntu se fracture sur ce sujet. Plus tôt cette année, Canonical avait essuyé un retour de bâton comparable concernant sa propre politique sur l'IA, notamment autour des snaps propulsés par IA. La question de fond reste entière pour les distributions communautaires : peut-on intégrer des outils construits sur des données aspirées sans consentement tout en se réclamant des valeurs du logiciel libre ?
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