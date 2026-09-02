Le vote ne manquait pas d'options radicales. La proposition A appelait à interdire purement et simplement tout code généré ou assisté par LLM, invoquant quatre arguments : le flou juridique du copyright, la qualité douteuse des sorties (« un LLM ne peut jamais 'savoir' si son output est correct »), la charge imposée aux relecteurs, et l'éthique des entreprises qui ont aspiré le web entier pour entraîner leurs modèles, sans égard pour les licences ni même pour les conventions établies comme robots.txt. D'autres propositions prévoyaient un encadrement strict, une divulgation obligatoire ou un usage limité aux tâches périphériques comme la réflexion ou la revue de code.