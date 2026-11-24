Uber lance Uber Trains en France dès le 30 novembre 2026. L'application permettra de réserver ses billets de train SNCF, OUIGO, Eurostar ou Renfe, avec 10 % du montant reversé en crédits Uber pour les réservations éligibles.
Après les VTC, les repas livrés et même les bateaux, Uber s'invite sur les rails. Oui, dès le lundi 30 novembre en France, Uber Trains permettra de réserver ses billets SNCF, OUIGO ou Eurostar dans l'application. Grâce à un partenariat avec la plateforme Omio, le service regroupe les offres des quatre compagnies ferroviaires et rend 10 % du montant des billets éligibles en crédits pour son lancement. Plus que jamais, Uber devient une application qui accompagne les voyageurs du quai de départ jusqu'à leur chambre d'hôtel.
Uber se met au train en France, et la SNCF n'est pas la seule compagnie à bord
Concrètement, Uber Trains fonctionne un peu comme un comparateur. On y trouve les TGV INOUI, les TER et Intercités de la SNCF, mais aussi les OUIGO, Eurostar, Trenitalia France, Renfe et Lyria. Au-delà de la France, l'utilisateur pourra envisager voyager jusqu'à Milan, Londres, Genève, Amsterdam ou Madrid, et même changer de compagnie en route, en faisant pourquoi pas un Paris-Lyon avec la SNCF, puis un Lyon-Milan avec Trenitalia, avec tous les billets rangés dans la même application.
Les habitués du train peuvent souffler, puisqu'on apprend que les cartes de fidélité s'enregistrent dans l'appli, quel que soit l'opérateur, et en plus, on garde ses avantages. Pour le lancement, Uber ajoute même une carotte. Chaque réservation éligible en France rapporte en effet 10 % de son montant en crédits Uber. Un billet à 50 euros donne donc 5 euros à dépenser plus tard en course ou sur Uber Eats, selon les conditions prévues. Ce bonus n'arrive que quelques jours seulement après l'intégration de Revolut Pay dans l'appli Uber, elle aussi accompagnée d'avantages fidélité.
L'atout principal de cette nouveauté, c'est clairement de pouvoir enchaîner les trajets sans changer d'application. Il est possible de réserver à l'avance la voiture qui vous mène à la gare, puis celle qui vous emmène à l'hôtel, à un rendez-vous ou en balade dans la ville à l'arrivée. « Le train vient naturellement compléter les services qu'ils utilisent pour rejoindre leur gare ou se déplacer à destination », explique Pablo del Olmo González, General Manager d'Uber France.
Du quai à l'hôtel, Uber agrandit son terrain de jeu
L'Hexagone n'est pas le premier pays concerné. Uber propose déjà la réservation de billets de train au Royaume-Uni et en Espagne, là aussi grâce à Omio. Chez nous, Uber et le train se connaissaient déjà. Depuis mars 2025, SNCF Connect permet de réserver une course Uber juste après l'achat d'un billet. Avec Uber Trains, c'est l'inverse, car on part de l'application Uber pour acheter son billet. L'argument compte, puisque l'application compte 2,5 millions d'utilisateurs en France, dans plusieurs dizaines de grandes villes. Uber décrit d'ailleurs le service comme un « point d'accès supplémentaire » à la réservation de billets de train. « Avec Uber Trains, nous franchissons une nouvelle étape », résume Pablo del Olmo González.
Uber Trains arrive juste après le partenariat avec ALL Accor, récemment déployé en France. En reliant les deux comptes, on gagne 1 point Reward par euro éligible dépensé en course (Berline, Comfort, Taxi, Van, Reserve) ou sur les commandes Uber Eats d'au moins 40 euros. Les points s'échangent ensuite contre des séjours à l'hôtel ou des expériences. Les abonnés Uber One gagnent 2 points par euro sur ces courses et des points dès 35 euros sur Uber Eats. Les abonnés annuels éligibles obtiennent en plus le statut Silver, avec accueil prioritaire, boisson de bienvenue et départ tardif, selon les conditions applicables. Attention, les deux offres ne se cumulent pas, donc il faut choisir entre ALL Accor et Flying Blue.
Uber met aussi en avant l'écologie, dans la lignée d'Uber Electric. Selon SNCF Voyageurs, prendre le train à grande vitesse en France réduit en moyenne de 90 % les émissions de gaz à effet de serre par voyageur et par kilomètre par rapport aux autres transports longue distance. L'objectif affiché par Pablo del Olmo González est que chacun passe « moins de temps à l'organisation de son voyage et plus de temps à en profiter ». Uber continue de tisser sa toile d'acteur majeur du transport en France, après s'être ouvert à la location de bateaux cette année et avoir lancé ses premiers robotaxis à Londres.