Uber met aussi en avant l'écologie, dans la lignée d'Uber Electric. Selon SNCF Voyageurs, prendre le train à grande vitesse en France réduit en moyenne de 90 % les émissions de gaz à effet de serre par voyageur et par kilomètre par rapport aux autres transports longue distance. L'objectif affiché par Pablo del Olmo González est que chacun passe « moins de temps à l'organisation de son voyage et plus de temps à en profiter ». Uber continue de tisser sa toile d'acteur majeur du transport en France, après s'être ouvert à la location de bateaux cette année et avoir lancé ses premiers robotaxis à Londres.