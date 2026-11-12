Dans le détail, chaque trajet ou repas payé de cette façon déclenche une notification instantanée et s'inscrit en temps réel dans le suivi des dépenses. On peut ainsi garder la main sur un budget VTC qui a la fâcheuse manie d'enfler, y compris en voyage, puisque les paiements en devises locales sont simplifiés. Alex Codina, le directeur général de l'acquisition marchande chez Revolut, explique que peu importe que l'on se fasse livrer un repas chez soi ou qu'on soit en vadrouille à l'étranger, tout se suit depuis l'application de la banque. La solution est taillée pour absorber les gros volumes de plateformes internationales comme Uber, et affiche selon Revolut un taux d'autorisation moyen de 98,5 %, un taux d'abandon inférieur à 5 % et plus de 33 devises prises en charge.