Revolut Pay devient un moyen de paiement dans l’application Uber, en France et en Europe. Les courses et commandes Uber Eats peuvent désormais se régler depuis la néobanque, avec des RevPoints multipliés jusqu’à quinze fois d’ici au 6 janvier.
Payer sa course Uber avec Revolut Pay, sans sortir sa carte bancaire, c'est l'intrigante nouveauté que la néobanque et le géant du VTC viennent d'officialiser ce jeudi 12 novembre 2026. L'intégration repose sur un paiement de compte à compte validé en un instant depuis l'application Revolut, avec à la clé une vision plus nette de ce que l'on dépense en trajets comme en livraisons de repas. Pour séduire plus de 5 millions d'utilisateurs des deux services, Revolut sort aussi l'arrosoir à points de fidélité, et ses abonnés Premium pourront faire valoir leurs avantages Uber One en payant de cette façon.
Revolut Pay, ou l'art de régler Uber sans dégainer sa carte
Pour l'utilisateur, comment ça marche ? En fait, au moment de régler une course ou une commande Uber Eats, on sélectionne Revolut Pay, puis l'application Revolut prend le relais, et après une authentification biométrique, et le paiement est validé. La somme part directement du compte, sans numéro de carte à saisir. C'est le principe du paiement de compte à compte, ou A2A pour les intimes.
Dans le détail, chaque trajet ou repas payé de cette façon déclenche une notification instantanée et s'inscrit en temps réel dans le suivi des dépenses. On peut ainsi garder la main sur un budget VTC qui a la fâcheuse manie d'enfler, y compris en voyage, puisque les paiements en devises locales sont simplifiés. Alex Codina, le directeur général de l'acquisition marchande chez Revolut, explique que peu importe que l'on se fasse livrer un repas chez soi ou qu'on soit en vadrouille à l'étranger, tout se suit depuis l'application de la banque. La solution est taillée pour absorber les gros volumes de plateformes internationales comme Uber, et affiche selon Revolut un taux d'autorisation moyen de 98,5 %, un taux d'abandon inférieur à 5 % et plus de 33 devises prises en charge.
Le vice-président du commerce mondial chez Uber, Karl Uebert, évoque comme arguments davantage de choix, une meilleure visibilité sur les dépenses et des avantages exclusifs, pour essayer de convaincre les utilisateurs. Pour Revolut, c'est une vraie tribune, puisqu'Uber revendique plus de 215 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, dans 75 pays. La néobanque, qui dépasse les 80 millions de clients particuliers, renforce un partenariat déjà existant, avec l'ambition évidente de faire de son bouton de paiement un réflexe.
Des RevPoints multipliés par quinze… mais pas partout
Pour l'occasion, Revolut annonce quintupler les RevPoints, son programme de fidélité paneuropéen, sur chaque course Uber ou commande Uber Eats réglée avec Revolut Pay, du 11 novembre au 6 janvier. Le « jusqu'à 15 fois plus » brandi en tête du communiqué suppose toutefois d'additionner ce bonus au multiplicateur par dix déjà proposé dans certains marchés éligibles, dont la liste n'est pas détaillée. Ailleurs, le gain devrait donc s'en tenir au ×5.
Ces points n'ont pas vocation à prendre la poussière, car on peut les dépenser au moment de payer, pour une réduction immédiate sur Uber ou Uber Eats, ou les échanger contre des miles si vous prenez l'avion, des séjours à l'hôtel ou des expériences proposées dans l'application Revolut. Les abonnés Revolut Premium, dont la formule est passée de 9,99 à 10,99 euros par mois cette année, peuvent par ailleurs profiter de leurs avantages Uber One, l'abonnement maison d'Uber, en réglant avec Revolut Pay, désormais reconnu comme moyen de paiement éligible.
Revolut vit une année 2026 faste, et mouvementée. L'incident électrique survenu chez Google Cloud le 20 octobre, qui avait privé des clients Revolut de paiements pendant de longues heures, semble bien oublié. Du 2 au 5 décembre, les quelque 8 millions de clients français revendiqués par la néobanque basculeront vers Revolut Bank S.A., sa banque hexagonale dotée cet été d'un agrément bancaire de plein exercice. Reste à voir, dans les prochaines semaines, si les utilisateurs d'Uber et de Revolut adopteront ce nouveau moyen de paiement.