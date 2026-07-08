Pour Béatrice Cossa-Dumurgier, patronne de Revolut pour l'Europe de l'Ouest, cette avalanche de nouveaux clients confirme la confiance grandissante des Français envers la banque en ligne, tout en revendiquant une ambition bien plus large, celle de « devenir la banque de référence en France ». Un constat que partage Nicolas Moalic, responsable Growth France & Benelux, pour qui dépasser WhatsApp, TikTok ou Instagram au classement des téléchargements prouve que Revolut a changé de catégorie, celle des marques qui façonnent les usages du quotidien plutôt que la simple case des banques. L'objectif est désormais de dépasser les 10 millions de clients dans l'Hexagone d'ici fin 2027.