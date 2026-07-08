Revolut annonce avoir dépassé les 8 millions de clients en France, portée par une croissance 2,5 fois supérieure à ses concurrents. La néobanque britannique ambitionne de devenir une vraie banque, avec siège parisien et licence bancaire en vue.
Avec 8 millions de clients, un rythme de croissance d'enfer, 2,5 fois supérieur à certains de ses concurrents, et le titre d'application financière la plus téléchargée de France devant Wero ou PayPal, Revolut multiplie les records dans l'Hexagone. Un peu plus d'un mois après avoir promis 100 millions d'euros supplémentaires lors du sommet Choose France, la fintech accélère encore, avec un nouveau siège parisien et la quête d'une licence bancaire française.
Huit millions de clients en France, la folle croissance de Revolut
Revolut vient d'annoncer ce mercredi 8 juillt avoir dépassé les 8 millions de clients en France. Sur les trois derniers mois seulement, la néobanque a séduit plus de 500 000 nouveaux utilisateurs, et plus d'un million depuis le début de l'année. Selon l'entreprise, la France reste son marché le plus dynamique parmi la quarantaine de pays où elle opère, portée par un appétit croissant des Français pour la banque en ligne.
Ce dynamisme, on le retrouve dans les chiffres du téléchargement. Revolut s'impose comme la 10ème application la plus installée en France sur le premier semestre 2026, toutes catégories confondues, en devançant certains mastodontes comme TikTok, Instagram ou WhatsApp, excusez du peu. Une performance plutôt rare pour une appli bancaire, d'autant qu'elle a été 2,5 fois plus téléchargée que la deuxième banque du classement.
Pour Béatrice Cossa-Dumurgier, patronne de Revolut pour l'Europe de l'Ouest, cette avalanche de nouveaux clients confirme la confiance grandissante des Français envers la banque en ligne, tout en revendiquant une ambition bien plus large, celle de « devenir la banque de référence en France ». Un constat que partage Nicolas Moalic, responsable Growth France & Benelux, pour qui dépasser WhatsApp, TikTok ou Instagram au classement des téléchargements prouve que Revolut a changé de catégorie, celle des marques qui façonnent les usages du quotidien plutôt que la simple case des banques. L'objectif est désormais de dépasser les 10 millions de clients dans l'Hexagone d'ici fin 2027.
Paris, futur cœur bancaire de Revolut en Europe de l'Ouest
Revolut fait tout pour renforcer son ancrage sur le territoire français. Lors du sommet Choose France début juin, l'entreprise avait dévoilé un investissement supplémentaire de 100 millions d'euros et 200 recrutements, portant à plus d'un milliard d'euros l'engagement total de la néobanque britannique en France en moins d'un an, un chiffre qui donne le vertige.
Qui plus est, Revolut a choisi Paris, entre la Bourse et le Sentier, pour y installer son futur siège de la zone Europe de l'Ouest, dont l'ouverture est prévue début 2027. À la clé, il y aura 400 emplois créés en France sur les 600 prévus pour l'ensemble de la région. Près de 300 postes ont déjà été pourvus, et l'équipe de direction s'est étoffée avec l'arrivée de Frédéric Oudéa, nommé Président Europe de l'Ouest aux côtés de Béatrice Cossa-Dumurgier, désormais directrice générale de la zone.
Reste le morceau le plus attendu : la licence bancaire française, toujours en cours d'instruction auprès de l'ACPR, le gendarme du secteur. Revolut, qui est aujourd'hui agréée en Europe via sa filiale lituanienne, veut pouvoir opérer en toute autonomie sur le marché français et lancer des produits taillés sur mesure, comme le fameux PEA. De quoi, à terme, jouer sur le même terrain que les banques traditionnelles. Un pari d'autant plus ambitieux que la fintech, lancée au Royaume-Uni en 2015, revendique aujourd'hui plus de 75 millions de clients dans le monde et plus d'un demi-milliard de transactions traitées chaque mois.