Les moyens de paiement deviennent de plus en plus numériques. On le voit avec Revolut qui propose dorénavant de payer avec… son visage !
La dématérialisation des moyens de paiement est une trajectoire sans fin semble-t-il. On est en effet passé en quelques décennies de l'argent liquide à la carte bancaire et aux virements, avec aujourd'hui une utilisation toujours plus grande de la carte bancaire numérique sur smartphone. Mais un nouveau saut vient semble-t-il d'être fait avec Revolut et sa solution pour payer en scannant son visage !
Revolut met en place le Pay with Smile à Londres
Qui a déjà vu un reportage sur le développement technologique récent en Chine a sûrement déjà pu voir cette scène étrange où un Chinois passe en caisse, et paye en passant simplement son visage devant un scanner.
Cette scène peut se reproduire dorénavant à Londres, où Revolut a mis en plave son système de « Pay with smile » dans trois cafés de cette ville, où l'on paye en en scannant son visage. Cette opération se fait à l'aide de la caisse automatique de Revolut, Revolut Register.
Un pas de plus vers la disparition de l'argent liquide ?
En passant son visage devant le scanner, la caisse va comparer cette donnée aux visages qu'elle a dans sa banque, issue des vérifications d'identité effectuées par les clients lors de l'ouverture de leur compte. Si l'opération échoue, la caisse repasse en fonctionnement traditionnel, avec la possibilité de payer avec sa carte.
« Nous élargissons l’écosystème Revolut Pay et remplaçons les caisses obsolètes et fragmentées par une expérience de paiement efficace, conçue pour répondre aux difficultés rencontrées par les consommateurs et les commerçants » plaide le directeur général des paiements pour les commerçants de Revolut, Alex Codina.
Doit-on s'attendre à une adoption de masse ? Peut-être. Car s'il y a quelque chose de gênant moralement pour la protection des données, il apparaît aussi extrêmement pratique de pouvoir régler en n'ayant rien dans les poches.