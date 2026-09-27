En passant son visage devant le scanner, la caisse va comparer cette donnée aux visages qu'elle a dans sa banque, issue des vérifications d'identité effectuées par les clients lors de l'ouverture de leur compte. Si l'opération échoue, la caisse repasse en fonctionnement traditionnel, avec la possibilité de payer avec sa carte.

« Nous élargissons l’écosystème Revolut Pay et remplaçons les caisses obsolètes et fragmentées par une expérience de paiement efficace, conçue pour répondre aux difficultés rencontrées par les consommateurs et les commerçants » plaide le directeur général des paiements pour les commerçants de Revolut, Alex Codina.

Doit-on s'attendre à une adoption de masse ? Peut-être. Car s'il y a quelque chose de gênant moralement pour la protection des données, il apparaît aussi extrêmement pratique de pouvoir régler en n'ayant rien dans les poches.