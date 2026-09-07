Après avoir quelque peu bousculé les usages bancaires avec son appli tout-en-un, Revolut veut donner à ses clients la possibilité de laisser un agent d'intelligence artificielle régler leurs achats à leur place. Ce lundi 7 septembre 2026, une carte Revolut française a en effet servi de cobaye pour une transaction bien réelle, menée dans le cadre du programme Agentic Ready de Visa, et orchestrée par un assistant numérique et sécurisée, le tout grâce à la technologie Visa Payment Passkey. Une manière concrète de tester ce que pourrait devenir le commerce du quotidien, sans sacrifier la sécurité ni le contrôle du client, promettent les différentes parties prenantes.