L'Autorité de la concurrence formule toute une série de recommandations, pour tenter de limiter l'influence et les risques de dérives. La première, la plus étoffée, vise à mobiliser pleinement le cadre réglementaire existant. Dans le détail, elle appelle à une application effective des textes en vigueur plutôt qu'à une course à la nouvelle loi, à une vigilance renforcée sur les prises de participation des géants du numérique dans des éditeurs concurrents, à un accès équitable aux canaux de distribution des agents d'IA (notamment les plateformes de type Model-as-a-Service, dans le sillage des travaux européens sur le DMA, et à un renforcement de la capacité des utilisateurs à comparer les offres, via davantage de pédagogie et un rôle actif confié à la DGCCRF, notamment pour l'application du droit de la consommation et des pratiques restrictives de concurrence, ainsi qu'au PEReN pour l'analyse technique des agents.