Ces mesures provisoires fonctionnent comme une injonction temporaire. Elles entrent en vigueur immédiatement et s'appliquent pendant toute la durée de l'enquête. Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission, a tenu à expliquer la situation en affirmant que dans des marchés qui évoluent rapidement, la concurrence peut être perdue bien avant qu'une décision finale ne soit rendue. L'objectif est également de préserver le choix des utilisateurs européens, sans que Meta le fasse à leur place.

En cas de non-conformité dans le délai imparti, Meta s'expose à une amende pouvant atteindre 10% de son chiffre d'affaires mondial annuel. Selon la BBC, le groupe a rejeté la décision, en y pointant une "dérive réglementaire" subventionnée, selon lui, par les entreprises européennes qui paient pour accéder à WhatsApp Business. Un recours en appel est prévu.

L'affaire prend de l'ampleur dans un contexte déjà bien tendu entre les Big Tech américains et les autorités européennes. Selon l'administration Trump, l'Union européenne cible injustement les entreprises technologiques américaines. Le Vieux Continent tente surtout d'imposer ses régulations DSA et DMA tout en s'émancipant progressivement au nom de la souveraineté. Mais pour les entreprises américaines comme Meta, les réglementations européennes ne font que dégrader l'expérience de leurs utilisateurs en Europe.