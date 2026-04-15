Sous pression, Meta, qui cumule les litiges avec l'UE, a fini par bouger. Le 2 mars 2026, le groupe a officiellement répondu aux griefs de la Commission. Deux jours plus tard, il a publié une politique révisée qui, sur le papier, lève l'interdiction. Mais le diable se cache dans les détails, et les assistants d'IA concurrents peuvent désormais accéder à WhatsApp… à condition de payer une redevance à Meta. L'accès est ouvert, certes, mais il n'est pas gratuit. À Bruxelles, on ne se laisse pas convaincre par ce tour de passe-passe.