Le fonctionnement du mot de passe est relativement simple. Vous et le serveur partagez un secret. Vous le tapez, le serveur vérifie. Le problème, c'est que ce "secret" doit être stocké quelque part, côté serveur. Or les serveurs se font pirater.

Selon un rapport (PDF) de Verizon, 88% des failles de sécurité proviennent encore de mots de passe faibles ou compromis. L'utilisateur moyen dispose d'une centaine de comptes différents, mais recycle en réalité trois ou quatre mots de passe sur l'ensemble du Web. Les gestionnaires ont partiellement résolu le problème de la réutilisation. Mais, il y a toujours une faille : le mot de passe existe toujours quelque part, et il peut être volé.

Le phishing repose sur ce même mécanisme. Une fausse page de connexion qui ressemble à la vraie, un utilisateur qui ne fait pas attention, et c'est terminé. Même avec une authentification à deux facteurs par SMS, l'attaquant peut intercepter le code en temps réel. Le mot de passe seul ne suffit plus depuis longtemps.