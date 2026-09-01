Bon, la formule est facile mais elle parlera à tout le monde, on peut dire que depuis ce mardi 1er septembre, Revolut dispose de son « ChatGPT maison ». La banque en ligne fête aujourd'hui le déploiement d'AIR (pour AI by Revolut), un assistant conversationnel accessible directement depuis l'application, pensé pour accompagner ses 80 millions de clients dans le monde au quotidien. L'outil propose de mettre aux allers-retours entre les menus, et de permettre aux utilisateurs de piloter leurs dépenses, investissements et projets de voyage désormais à l'aide de cette simple messagerie boostée à l'intelligence artificielle. Revolut évoque aussi un point sensible, la confidentialité des données échangées avec l'assistant. Voyons tout cela.