Revolut lance, ce mardi en France, son assistant intelligent, baptisé AIR, intégré à son application. La néobanque britannique promet à ses utilisateurs une gestion financière simplifiée au quotidien, avec le suivi des dépenses, des investissements et l'organisation de voyages.
Bon, la formule est facile mais elle parlera à tout le monde, on peut dire que depuis ce mardi 1er septembre, Revolut dispose de son « ChatGPT maison ». La banque en ligne fête aujourd'hui le déploiement d'AIR (pour AI by Revolut), un assistant conversationnel accessible directement depuis l'application, pensé pour accompagner ses 80 millions de clients dans le monde au quotidien. L'outil propose de mettre aux allers-retours entre les menus, et de permettre aux utilisateurs de piloter leurs dépenses, investissements et projets de voyage désormais à l'aide de cette simple messagerie boostée à l'intelligence artificielle. Revolut évoque aussi un point sensible, la confidentialité des données échangées avec l'assistant. Voyons tout cela.
Comment fonctionne AIR, le nouvel assistant intelligent de Revolut lancé mardi en France
L'assistant AI de Revolut, AIR, se glisse dans l'application telle une discrète messagerie. Un simple geste, du milieu de l'écran vers le bas, suffit à ouvrir la conversation. Contrairement à un chatbot classique, l'assistant est branché directement sur les comptes du client. Il le renseigne sur les dépenses passées, l'aide à gérer ses abonnements ou lui permet de bloquer une carte égarée, sans jamais quitter le fil de discussion.
Le champ d'action d'AIR va au-delà d'ailleurs de la gestion courante. Le robot conversationnel se rêve aussi en agence de voyages de poche. En gros, si vous lui décrivez l'escapade envisagée, par exemple un week-end dans telle ou telle ville, une parenthèse insulaire ou autre, l'assistant propose des logements et bons plans locaux calibrés sur le budget annoncé. Il fait aussi office de traducteur pour les RevPoints, convertibles sans détour en eSIM ou en accès aux salons d'aéroport. Évidemment, tout ça, on aime ou on n'aime pas, on adhère ou pas. Mais certains y trouveront sans doute leur confort.
Sur la confidentialité, Revolut assure qu'aucune donnée n'est stockée par ses partenaires IA, et qu'aucune donnée n'est récupérée pour entraîner d'autres modèles. L'assistant reprend les mêmes standards de sécurité que le reste de l'application. C'est une garantie qui compte, surtout lorsqu'on confie ses relevés bancaires à un robot conversationnel. Julia Ponomareva, associée et directrice générale des produits CX et IA chez Revolut, affirme que les clients gardent le contrôle, pour que « l'intelligence financière ne se fasse jamais au détriment de la vie privée ».
Comment Revolut construit sa forteresse tricolore
AIR s'enrichit d'un catalogue composé de l'accès aux marchés privés depuis juillet, de la détection des deepfakes vocaux pour contrer les arnaques téléphoniques, ou encore d'une nouvelle grille tarifaire en mai compensée par des extras comme l'eSIM ou Duolingo. C'est tout un empilement de fonctionnalités qui dessine l'ambition qu'a Revolut à travers son assistant IA, à savoir devenir le guichet unique de la vie financière de ses clients.
Le lancement d'AIR montre tous les progrès rapides effectués par Revolut. La banque en ligne, rappelons-le fondée à Londres il y a plus de dix ans par l'ex-trader Nikolay Storonsky et le développeur Vlad Yatsenko, a depuis fait de la France un marché majeur, fort de plus de 8 millions de clients, d'une enveloppe de 100 millions d'euros annoncée à Choose France, et d'un futur siège parisien attendu début 2027. Un agrément bancaire, obtenu auprès de l'ACPR, lui permet d'ailleurs de revendiquer pleinement le statut de banque en France.
Reste à savoir si les utilisateurs adopteront ce copilote aussi naturellement que Revolut l'espère. Entre gestion de patrimoine, organisation de voyages et promesses de confidentialité, la néobanque mise gros sur l'intelligence artificielle pour fidéliser une base client déjà record en France, à l'heure où la confiance envers les assistants IA reste, elle, encore à construire.
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