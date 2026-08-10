Sur le plan pratique, concrètement, ce nouvel agrément ouvre la porte à des produits que Revolut ne pouvait pas proposer jusqu’ici en France. Le crédit immobilier en fait partie : un client pourra, à terme, financer l’achat de son appartement directement via Revolut, plutôt que de devoir passer par une banque tierce comme c’est le cas aujourd’hui. Même logique du côté de l’épargne : le Plan d’épargne en actions, ce placement qui permet d’investir en Bourse tout en bénéficiant d’une fiscalité allégée après cinq ans de détention, fait partie des produits déjà évoqués par la néobanque comme un chantier à venir, aux côtés d’autres solutions d’épargne réglementée jusqu’ici hors de portée.

Autre changement concret, quoique moins visible au quotidien : en cas de défaillance de l’établissement, les dépôts des clients français seront désormais couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le mécanisme français plafonné à 100 000 euros par personne, plutôt que par son équivalent lituanien. Un filet de sécurité identique sur le papier, mais géré directement par les autorités françaises.

Pour l’heure, Revolut n’a précisé aucun calendrier de déploiement concret pour ces nouveaux services, se contentant d’annoncer une bascule progressive de sa clientèle française vers cette nouvelle entité. Mais le signal envoyé est clair : après une décennie passée à bâtir son succès sur l’agilité d’une fintech, Revolut assume désormais pleinement les habits, et les responsabilités, d'une banque comme les autres.