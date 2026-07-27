Rassurez-vous, ces fonds ne débarquent pas sur l'appli au petit bonheur la chance. En fait, chaque produit passe par le filtre interne de Revolut, qui épluche la stratégie d'investissement, l'historique de performance et la capacité du gestionnaire à encaisser les tempêtes économiques. De quoi calmer un peu le vertige avant de plonger dans l'univers, forcément plus opaque, des actifs illiquides. Rolandas Juteika, responsable de la gestion de patrimoine et du trading pour l'Espace économique européen chez Revolut, constate que les marchés privés ont longtemps manqué aux portefeuilles des particuliers, « non pas par manque d'intérêt, mais par manque d'accès ». C'est désormais corrigé.