La banque en ligne Revolut a lancé ce mardi en France une offre de bienvenue à 5,25 % brut sur son livret d'épargne, pour les nouveaux clients. Une promotion limitée à quatre mois, qui concurrence les meilleurs taux boostés du marché.
Ce mardi 25 août, la banque en ligne britannique Revolut a mis sur le marché français une nouvelle offre de bienvenue sur son compte épargne, et elle est très attractive, puisqu'elle promet un taux à 5,25 % brut pendant quatre mois. De quoi faire tourner quelques têtes chez les épargnants en quête de rendement, alors que le Livret A patine sous les 2 %. Ce que propose Revolut, on peut dire que c'est disruptif effectivement, sauf qu'il y a toute une série de conditions à connaître avant de se laisser tenter.
Revolut dégaine un taux d'épargne à 5,25 % pour séduire de nouveaux clients en France
La rémunération boostée de 5,25 % brut proposée par Revolut s'adresse exclusivement aux nouveaux clients qui s'inscrivent à partir de ce 25 août. Ils ont ensuite un mois pour ouvrir leur compte épargne et activer l'offre, qui est alors valable sur les dépôts jusqu'à 25 000 euros. Au-delà de ce plafond, la partie excédentaire repasse directement au barème standard de Revolut, qui grimpe jusqu'à 2,25 % brut sur l'abonnement gratuit et jusqu'à 2,5 % sur l'abonnement Ultra, le plus premium de la gamme. « L'offre est accessible pendant une durée maximale de quatre mois à compter de la création du premier compte d'épargne », précise bien Revolut.
La flexibilité totale de ce livret, pensé pour ne jamais bloquer un centime, est un autre argument de vente en faveur de Revolut. Aucun montant minimum n'est exigé pour l'ouvrir, les retraits se font en un clic, et les intérêts tombent chaque jour sur le compte plutôt qu'une fois par an comme sur un placement classique. Un mécanisme d'intérêts composés qui fait boule de neige, puisque chaque gain vient lui-même produire de nouveaux intérêts, jour après jour.
Côté sécurité, les épargnants doivent savoir que comme pour n'importe quel compte bancaire classique, les sommes déposées sont couvertes par un système de garantie des dépôts, qui rembourse les clients jusqu'à 100 000 euros en cas de défaillance de la banque. Un filet de sécurité identique à celui d'une banque traditionnelle française. En revanche, contrairement au Livret A, totalement exonéré d'impôts, les intérêts générés par ce livret Revolut seront bel et bien taxés, comme c'est le cas pour tous les livrets bancaires non réglementés. Concrètement, une partie des gains partira donc dans les caisses de l'État via la fameuse « flat tax », le prélèvement forfaitaire appliqué aux revenus de l'épargne. Revolut, par l'intermédiaire de son responsable de la croissance pour la France, Nicolas Moalic, promet « une épargne plus attractive, sans le moindre compromis sur la disponibilité des fonds ». Une stratégie de conquête qui porte ses fruits, puisque la néobanque revendique plus de 80 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont 8 millions rien qu'en France.
Comment cette offre se situe face au reste du marché
Sur le papier, Revolut marque les esprits avec son offre d'épargne à 5,25 % brut, qui dépasse largement le Livret A, désormais scotché à 1,7 % net, ou même le LEP à 2,5 % net, pourtant réservé aux revenus modestes. Mais la comparaison la plus pertinente ne se joue pas ici. Il faut regarder d'autres livrets bancaires à taux boosté, comme chez Cashbee ou Meilleurtaux, qui misent eux aussi régulièrement sur des taux d'appel généreux pour attirer de nouveaux clients.
Sur ce terrain-là donc, Revolut ne rafle pas forcément la mise. Certains concurrents affichent des taux ponctuellement plus élevés, à l'image de Cashbee, qui a récemment proposé jusqu'à 6 % brut, mais pendant deux mois seulement. Néanmoins, les quatre mois de promo proposés par Revolut restent nettement plus généreux que la moyenne du marché, généralement calée sur deux à trois mois top chrono.
Le vrai bémol, c'est peut-être le plafond de 25 000 euros. Il reste sensiblement plus bas que celui de la concurrence, où certains livrets acceptent jusqu'à 200 000 euros au taux boosté. Et une fois la promo terminée, le taux retombe au barème standard de Revolut, largement en dessous du 5,25 % actuel. Passer à un abonnement payant permet de grappiller quelques dixièmes de point, sans miracle non plus. Entre sa toute récente licence bancaire obtenue auprès de l'ACPR, les investissements massifs annoncés et multiplication des nouveaux services, Revolut cherche en tout cas à s'installer durablement dans le paysage bancaire français, et elle dispose de sérieux atouts pour y parvenir.
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