max6

et ça c’est pendant 4 mois après leur 2.5% sont aussi taxés à 31.4% alors finalement les 1.7% du livret A sans aucune taxe ne sont pas aussi ridicules que cela si on sait compter un petit peu non ?

On doit être approximativement à 1.7% comme c’est bizarre que ces offres superbes ne soient finalement que du vent marketing pour des gogol assoiffé de fric les mêmes qu’on piège avec des « offres » de rendement de 10%.