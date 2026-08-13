Pour cette première étape, Revolut s’associe à l’aéroport de Copenhague, premier hub international des pays nordiques avec plus de 30 millions de passagers accueillis chaque année et des liaisons directes vers 184 destinations. Le futur salon s’imposera comme la vitrine du terminal Schengen de l’aéroport, avec l’ambition de fixer un standard de design que la marque compte ensuite reproduire dans d’autres grands aéroports du continent.

Hadi Nasrallah, directeur produit et nouveaux paris chez Revolut, justifie ce choix par la déception généralement associée aux salons d’aéroport classiques, et par la volonté de transposer la philosophie de design de l’entreprise dans un espace physique. Le Danemark représente un marché stratégique pour la fintech, qui y revendique déjà plus de 2 millions de clients dans l’ensemble des pays nordiques, avec un objectif de 3 millions d’ici la fin de l’année. Un demi-million de clients danois sont même attendus avant l’ouverture officielle du lounge.

Ce projet ne se fera pas seul : Revolut s'associe à Plaza Premium Group, exploitant du plus grand réseau mondial de salons d’aéroport, présent dans 600 aéroports à travers 150 pays. Sa marque Plaza Premium Lounge a été désignée meilleur salon d'aéroport indépendant au monde par Skytrax chaque année entre 2016 et 2025, un gage d’expertise pour cette collaboration.