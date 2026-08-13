Après avoir décroché sa licence bancaire française, Revolut dévoile un nouveau projet ambitieux : un réseau de salons d’aéroport premium baptisé Revolut Lounge. Le premier ouvrira ses portes à Copenhague en 2027.
Revolut ne compte plus se contenter d’une application bancaire, aussi complète soit-elle. Après l’ouverture d’un premier magasin physique à Barcelone, la fintech britannique franchit une nouvelle étape dans sa présence tangible, cette fois du côté des voyageurs. L’entreprise vient d’annoncer le lancement de Revolut Lounge, un concept de salon d’aéroport haut de gamme destiné à s’implanter dans les principaux hubs européens à partir de 2027, en commençant par la capitale danoise.
Un premier partenariat avec l’aéroport de Copenhague
Pour cette première étape, Revolut s’associe à l’aéroport de Copenhague, premier hub international des pays nordiques avec plus de 30 millions de passagers accueillis chaque année et des liaisons directes vers 184 destinations. Le futur salon s’imposera comme la vitrine du terminal Schengen de l’aéroport, avec l’ambition de fixer un standard de design que la marque compte ensuite reproduire dans d’autres grands aéroports du continent.
Hadi Nasrallah, directeur produit et nouveaux paris chez Revolut, justifie ce choix par la déception généralement associée aux salons d’aéroport classiques, et par la volonté de transposer la philosophie de design de l’entreprise dans un espace physique. Le Danemark représente un marché stratégique pour la fintech, qui y revendique déjà plus de 2 millions de clients dans l’ensemble des pays nordiques, avec un objectif de 3 millions d’ici la fin de l’année. Un demi-million de clients danois sont même attendus avant l’ouverture officielle du lounge.
Ce projet ne se fera pas seul : Revolut s'associe à Plaza Premium Group, exploitant du plus grand réseau mondial de salons d’aéroport, présent dans 600 aéroports à travers 150 pays. Sa marque Plaza Premium Lounge a été désignée meilleur salon d'aéroport indépendant au monde par Skytrax chaque année entre 2016 et 2025, un gage d’expertise pour cette collaboration.
Une stratégie qui dépasse largement les services financiers
Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large amorcée par Revolut ces derniers mois. Après avoir obtenu son agrément bancaire de plein exercice en France, l’entreprise développe désormais des points de contact physiques avec sa clientèle, à l’image du Revolut Store ouvert à Barcelone.
Depuis longtemps, Revolut propose d’ailleurs à ses abonnés des pass pour accéder aux salons de dizaines d’aéroport internationaux. La construction de ses propres lounges est une étape somme toute logique dans la stratégie de la banque en ligne.
Aucune autre ville européenne n’a pour l’instant été confirmée pour la suite du déploiement. Revolut indique néanmoins vouloir étendre ce concept aux principaux hubs du continent dans les années à venir, sans donner de calendrier précis au-delà de l’ouverture prévue à Copenhague en 2027.
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