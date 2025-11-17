Enfin, Oxhoo, qui a intégré le groupe Iagona en janvier, vient de lancer Zénio, une machine hybride équipée d'un écran tactile de 15,6 pouces rotatif. « Aujourd'hui, les commerçants veulent moins de caisses, plus de solutions autonomes, tout en optimisant leur espace comptoir », explique Gilles Bouvart, fondateur de la société. La machine peut se transformer en borne libre-service en un geste. Du côté d'Asten Retail, né à Brest il y a 30 ans, la proposition tient en une plateforme omnicanale totalement développée en interne. Hugues Burghard, son directeur général, insiste sur le fait que « 99 % des fonctions restent disponibles même en cas de coupure réseau ». Une garantie vitale pour les commerçants.