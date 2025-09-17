C'est une première en France. La technologie Just Walk Out est intégrée dans un tout nouveau concept de magasin d'alimentation signé Flunch, à Lille.
Baptisé Faim, ce nouveau concept, lancé ce 15 septembre dans le centre de la ville, est pensé pour offrir des produits de qualité et bon marché en vente à emporter, offrant la possibilité aux clients de se faire livrer ou de venir chercher leur repas directement en magasin. Et c'est justement là qu'intervient Just Walk Out : ils n'ont pas besoin de passer à la caisse.
Pas besoin d'application
En effet, Faim, qui propose une quinzaine de plats à son menu, renouvelés toutes les deux semaines, est équipé d'une centaine de caméras qui observent et analysent le comportement des consommateurs. Pour payer, il n'y a plus qu'à apposer sa carte bancaire à un TPE : le dispositif débite directement le client selon son achat et lui propose un reçu, s'il le souhaite, en indiquant son adresse e-mail.
Ici, le mécanisme est donc quelque peu différent des systèmes déployés outre-Atlantique, où une application doit être téléchargée en amont pour que l'ensemble du processus puisse fonctionner.
« Nous avons rencontré les responsables d'Amazon il y a deux ans aux Etats-Unis pour proposer ce nouveau concept à nos clients. Nous voulions à la fois se rapprocher d'eux, en centre-ville, avec une offre de restauration de qualité et bon marché tout en fludifiant le plus possible leur parcours, en supprimant notamment l’attente au moment du paiement », explique Baptiste Bayart, P.-D.G de Flunch, à LSA.
Une technologie qui n'a jamais décollé
Lancée en 2018, la technologie Just Walk Out n'a pas rencontré le succès escompté. Ses promesses étaient pourtant louables : réduction des files d'attente, meilleure gestion des stocks, adaptation aux nouveaux modèles de consommation, etc.
Mais Amazon peine à commercialiser son dispositif à grande échelle, le géant de l'e-commerce l'a même retiré de ses supermarchés Fresh aux États-Unis, lui préférant ses caddies intelligents Dash Cart. L'année dernière, Just Walk Out était implantée dans près de 170 enseignes tierces, principalement outre-Atlantique.
Et si son arrivée en France marquait un nouveau tournant pour la société, d'autant plus que le système est désormais amélioré grâce à l'intelligence artificielle (IA) ? Reste à voir si les clients seront effectivement conquis.