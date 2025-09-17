MisterDams

Pour avoir testé un magasin Amazon à New-York il y a 2 ans, j’avais moyennement apprécié l’expérience. Je n’avais aucune idée de ce que je dépensais (j’ai pris et reposé des produits), pas vraiment de possibilité de contrôler ce que ça a scanné ou voir ce que j’ai payé (il a fallu attendre la transaction sur mon compte quelques jours après), et en plus la récupération du ticket sur le site Amazon était une vraie plaie (j’ai abandonné).

Mais s’ils ont amélioré l’expérience depuis (ajout d’un écran à la sortie par exemple), et avec un peu d’habitude, ça peut être vraiment sympa. Pour moi, il faut absolument associer ce concept à un compte, avec une app qui permet de voir en temps réel ce qu’on a dans les mains, récupérer ses tickets de caisse, contester, etc., ça serait même parfait pour une app smartwatch.