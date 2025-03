Les points relais peuvent générer des visites régulières qui se traduisent souvent par des achats annexes. Et tout cela peut créer un écosystème vertueux entre commerce physique et numérique. Alors si les lockers facilitent indéniablement la récupération des colis, ils participent aussi à la déshumanisation des services et à l'érosion du tissu commercial local. Il sera bien compliqué de trouver l'équilibre entre commodité technologique et lien social.