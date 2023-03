Amazon Go, les magasins sans caissiers, c'est fini ?

Le concept du magasin Amazon Go tient en un point de vente physique de proximité qui fourmille de technologies, allant des caméras aux capteurs, pilotés par le machine learning et la vision artificielle, et qui permet de faire ses courses sans avoir à faire la queue ni à passer par la caisse. À l'entrée, il suffit de s'identifier à l'aide de l'app Amazon, ou en se servant de la paume de sa main. L'entreprise a développé sa propre solution, baptisée Just Walk Out, qui détecte de façon automatique les produits pris ou reposés dans les rayons. Un panier virtuel permet, dès que le client quitte le magasin, de le facturer par le biais de son compte Amazon.