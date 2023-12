E-commerce : bientôt des cabines d'essayage à la Poste ?

Depuis, en 2023, quatre cabines d'essayage ont déjà vu le jour. Deux à Paris, dans les sites d'École Militaire et de Paris Trinité, une à Lannion (Côtes-d'Armor) et la dernière à La Rochelle Hôtel de Ville (Charente-Maritime). Cette expérimentation a débuté durant ce mois de novembre, et va continuer l'an prochain avec la création d'autres cabines d'essayage.

Quatre autres vont ainsi voir le jour durant le printemps 2024 dans d'autres territoires du pays. Deux seront installées dans la partie nord du pays, à Valenciennes (Nord) et Amiens (Somme), deux autres plus au sud, à Saint-Étienne (Loire) et Bordeaux (Gironde). L'idée semble séduire pour le moment, selon La Poste, qui affirme que « les premiers retours sont positifs. »