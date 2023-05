Lidl débarque sur le e-commerce, et ça va faire mal à la concurrence !

À son lancement, cette boutique proposera pas moins de 2 000 articles non alimentaires livrables sous 2 à 4 jours depuis un entrepôt situé aux Pays-Bas. D'ici la fin de l'année, la plateforme verra son nombre d'articles plus que doubler, puisque 5 000 produits seront disponibles à l'achat, « sous forme d'offres ponctuelles ou permanentes ». Michel Biero, directeur exécutif achats chez Lidl France, a affirmé la volonté de l'enseigne d'utiliser le Web comme un tremplin pour gonfler la popularité de Lidl. Il a plus précisément déclaré vouloir « aller encore plus loin pour offrir l'expérience Lidl au plus grand nombre ».