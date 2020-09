AliExpress (groupe Alibaba) ouvre une boutique éphémère à Paris

Si ce concept fait fureur en Asie, Alibaba (la maison-mère d’AliExpress) rêve de l’implanter en Europe. L’idée ? Mettre en scène des influenceurs via des lives sur les réseaux sociaux. Ces derniers testent les produits du pop-up store en direct et les recommandent à leur communauté.

Pour l'entreprise chinoise, « les lives en français représentent une véritable valeur ajoutée pour AliExpress puisque les utilisateurs sont en lien direct avec des testeurs qui peuvent conseiller les achats comme le ferait un vendeur en magasin ».

Deuxième marché européen et cinquième marché mondial d’AliExpress, la France représente donc une énorme opportunité commerciale. Sa stratégie : développer des collaborations avec les marques pour améliorer son image, encore très liée au made in China et aux produits discount pas toujours fiables.

Pour vous convaincre du contraire, rendez-vous jusqu'à samedi soir, 20h dans le quartier de Châtelet-Les Halles.